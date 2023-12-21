Mohamed Salah mücadele ederken Kelechi Iheanacho Nijerya'yı Mısır karşısında AFCON zaferine taşıdı

Leicester forveti ilk yarıda galibiyet golünü attı ve ceza sahasının kenarında zarif bir şekilde döndükten sonra yarım vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu sezon İngiltere Premier Ligi'ndeki formu göz önüne alındığında, birçok kişi Mohamed Salah'ın kendi takımının açılış grubu maçında özel bir şeyler üretmesini bekliyordu.

Ancak Nijerya, Mısır kaptanını maçın büyük bölümünde sessiz tutmayı başardı ve 29 yaşındaki oyuncu kayda değer sadece bir gol fırsatı yarattı.

Liverpool'lu yıldız 20 dakika kala savunmanın arkasına doğru oynadıktan sonra şansını daha iyi kullanabilirdi ancak zayıf vuruşunu kaleci Maduka Okoye kurtardı.

Mısır maçın büyük bölümünde Nijerya karşısında ikinci planda kalırken, Süper Kartallar ileride çok daha enerjik ve yaratıcı göründü.

Wilfred Ndidi, orta sahayı etkileyici bir şekilde yöneterek ve Mısır'ın olası ataklarını ezerek Nijerya için özellikle etkileyiciydi.

Nihai kazananlar hayatlarını daha rahat hale getirebilirlerdi ancak liderliklerini genişletmek için bir dizi şansı kaçırdılar.

Turnuvayı daha önce yedi kez kazanan Mısır, bir sonraki maçında Gine-Bissau karşısında toparlanmaya çalışırken Nijerya da Sudan ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com