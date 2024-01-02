Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce Liverpool'u Premier Lig'in zirvesine taşımak için unutulmayacak bir gün geçiriyor

31 yaşındaki Salah ilk yarıda bir penaltı kurtardıktan sonra iki gol attı - kulüp adına Premier Lig'deki 150. ve 151. golleri - ve sol ayağının dışıyla yaptığı enfes ortayla Cody Gakpo'ya bir asist yaptı.

Salah ayrıca Liverpool'un ikinci golünde de kilit bir rol oynayarak Diogo Jota'ya pasını verdi ve o da Curtis Jones'u basit bir bitiriş için topla buluşturdu.

Salah sadece Liverpool tarihinde ligde 150 gol atan beşinci oyuncu olmakla kalmadı, aynı zamanda galibiyete yaptığı katkıyla kulübü Premier Lig tablosunda üç puan öne geçirdi.

Ancak Salah, kıtanın en önemli uluslararası turnuvası olan ve Firavunların yedi kez kazanarak rekor kırdığı Afrika Uluslar Kupası için Mısır milli takımına katılmak üzere yola çıktığı için artık kulüp takımında yer alamayacak.

Turnuva Fildişi Sahili'nde düzenleniyor ancak Salah Liverpool'un onun yokluğunda da maç kazanmaya devam edecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor.

"Herkes bana aynı şeyi soruyor!" Salah Newcastle zaferinden sonra şunları söyledi. "(Afrika Uluslar Kupası'nı) kazanmak istiyorum, kazanmayı çok isterim.

"Ama bensiz de [Liverpool] oyuncularının maç kazanmayı başaracağından eminim. Harika oyuncularımız var, gerçekten kaliteliler, sadece baskıyı üzerlerinden atmaları ve futbollarını oynamaları gerekiyor. Benim pozisyonumda oynayabilecek oyuncularımız var, benim yaptığımı yapabilirler.

"Milli takım için oynamak çok anlamlı, harika bir duygu. Milli takım formasıyla sahaya her adım attığımda, bu hafife alamayacağım bir şey. Turnuvada oynadığım için mutluyum ve turnuvayı kazanmayı çok isterim."

Salah'ın başrolü üstlendiği maç, Arsenal'in son dönemdeki kötü formundan faydalanarak sezonun 20 maçının ardından Premier Lig'in zirvesine yerleşen Liverpool için 2024'e mükemmel bir başlangıç oldu.

Yine de Merseyside ekibi için basit bir zafer değildi, Salah'ın ilk yarıda kaçırdığı penaltı Anfield'da erken bir gerileme oldu.

Ancak 49. dakikada yakın mesafeden yaptığı vuruşla bu hatayı telafi etti ve ev sahibi takımı öne geçirdi. Liverpool formasıyla Premier Lig'deki 150. golünü atan Salah, bu turnuvada tek bir kulüp için bu kilometre taşına ulaşan beşinci oyuncu oldu.

Maçtan sonra Salah devre arasında yaptığı ayakkabı değişikliğinin şansını döndürdüğünü söyledi.

Salah zaferin ardından Sky Sports'a verdiği demeçte "Kaleyi kaçırdığım diğer ayakkabılarla dün antrenman yaptım" dedi. "Batıl inanç değil çünkü birçok kramponla oynuyorum. Ama kafamla oynayacağımı hissettiğimde, tamam, dışarı, kramponları değiştir!

"Ama maçın ikinci yarısına 'Bununla gol atamadım' diye düşünerek çıkmak istemiyorum. Bu yüzden zihnimi sakinleştirdim ve oyuna odaklandım."

Alexander Isak'ın keskin bitiriciliği durumu 1-1 yapsa da, Liverpool Jones ve Gakpo'nun yakın mesafeden bitiriciliğiyle iki gollü bir üstünlük yakaladı ve 81. dakikada Sven Botman'ın kafa vuruşuyla durum 3-2'ye geldi ve gergin bir son oldu.

Ancak bu korkular, 86. dakikada Salah'ın daha önce kaçırdığı penaltıyı başarılı bir şekilde gole çevirerek üç puanı almasıyla çabucak yatıştı.

Maçtan sonra Salah, Mısır milli takımından yakında ayrılacak olmasının ilk yarıdaki hatalarını düzeltmek için ikinci yarıda kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

"Oyuncular soyunma odasında konuştular ve sakin kalmamız gerektiğini söylediler.

"Kalemi kaçırdım. Devre arasında 'Bu performansla milli takıma gitmek istiyor musun? Pek sayılmaz! Bu yüzden gerçekten odaklanmam, öne çıkmam ve fark yaratmam gerekiyordu ve bunu başardım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu bizim için harika bir sonuç. Maç çok çekişmeliydi ve üç puan almayı başardık ve şimdi tablonun tepesindeyiz. Sakin kalmalı ve her maçı kazanmalıyız."

Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak Cumartesi günü ev sahibi Fildişi Sahili'nin Gine-Bissau ile oynayacağı maçla başlayacak. Final ise 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com