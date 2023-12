Modanın siyaset ve kültürü etkileme potansiyeli

Bu, sözde politik modanın yağmurlu bir sezonunun sadece en son damlası.

Her şey 2016'da ABD başkan adayı Hillary Clinton ile dayanışma amacıyla düzenlenen pantolon takım partileriyle başladı. Ardından geçen yıl Charlottesville'deki meşhur gösterileri sırasında beyaz üstünlükçülerin polo ve haki üniforma giymeleriyle devam etti.

Brexit'in etkileri, Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı ve Avrupa ile Kuzey Amerika'da sözde alternatif sağ aktivizmin yükselişi kültürel sularda dalgalanırken, siyasi giyim de trend haline geldi. Feministler, beyaz üstünlükçüler, antifa, milliyetçiler ve sosyal adalet savunucuları gibi her türden protestocu, siyasi düşünce yapılarına uygun kıyafetler giyiyor.

Bu tür siyasi kıyafetler politikacıların kıyafet kodları değildir. Bu, siyasi görüşlerini ifade etmek için günlük kıyafetlerini kullanan bireyler ve gruplardır. Sorun şu ki, katılımcılar ve yorumcular, muhabirler ve akademisyenler bunu hemen moda olarak nitelendirmekte acele ediyorlar. Peki ama siyasi giyim moda mıdır?

Moda nedir?

Giyimin siyasi boyutu, bireylerin doğduğu andan itibaren sezgisel olarak anlaşılır. Çünkü esasen insan toplumu eşittir giyinmiş toplumdur. Kişinin ne giydiği, nasıl giydiği ve ne zaman giydiği, toplumsal özgürlüklerin ve etkilerin derecelerini ifade eder.

Kıyafet ifadesi, uyumluluktan isyana kadar tüm siyasi yelpazeyi kapsar. Basitçe söylemek gerekirse, statükoya meydan okuyan ya da meydan okuyormuş gibi algılanan veya statükoya bir alternatif sunan giyim tarzı kendiliğinden siyasi bir anlam kazanır.

Kıyafetin sosyal gücü ve çok sayıda insanın üzerinde uzlaşılmış bir tarzda giyinmesinin siyasi etkisi de buradan kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz yaz Charlottesville, Va.'daki karşı gösteriler sırasında, beyaz üstünlükçülere karşı çıkan antifa protestocuları, Siyah karşıtı ırkçı söyleme karşı birleşik sert bir duruş sergilemek amacıyla bir tür tamamen siyah üniforma olan "black bloc" giydiler.

Aynı zamanda "black bloc" kıyafeti, 1960'lar ve 70'lerde Kara Panterlerin yaptığı gibi, gerektiğinde şiddete başvurmaya istekli olunduğunu gösteriyordu. Panterler, ABD anayasasının ikinci değişikliğinde yer alan ve kamusal alanda gizlenmemiş ateşli silah taşımayı yasal hale getiren bir boşluktan yararlandılar.

Siyasi giyinme, bir grup bireyin toplumsal bir meseleye dikkat çekmek için gösterdikleri ortak çabadır. Bunu kodlanmış bir tarzda giyinerek yaparlar. Siyasi giyimin tarifi modanın tüm bileşenlerine sahiptir, ancak doğru oranlarda değildir.

Moda - tanımlandığı şekliyle - toplumun genelinin bir süre için bir tarzı, estetiği ya da kültürel duyarlılığı kabul etmesiyle ortaya çıkar. Modanın büyük sosyal kapsamı ve gerekli son kullanma tarihi, onu bir zaman belirteci olarak bu kadar kullanışlı kılan şeydir.

Filmlerde, edebiyatta ya da sosyal bilim araştırmalarında kullanıldığı görülür. Dolayısıyla moda, toplumsal ölçekte zevklerin zaman içinde değişmesi anlamına gelmektedir. Moda, sanat, müzik, teknoloji, hatta bilimsel söylem ve tabii ki kıyafet dahil olmak üzere insani uğraşların her alanında ortaya çıkar.

Kafa karışıklığının kaynağı

Politik giyinme ile moda arasındaki kafa karışıklığının suçunu, çağdaş moda endüstrisinin her yerde bulunan ve her yere yayılan kamusal varlığına atabiliriz. 18. yüzyıldan itibaren endüstrinin büyük bir bölümü bizi giydiren şeyleri üretmekle meşgul olmuştur: Buna giysiler, aksesuarlar, güzellik hizmetleri ve ürünleri dahildir. Bu endüstri, reklamcılarla birlikte, her şeyi kapsayan bir moda endüstrisine dönüşmüştür.

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında çoğu insanın giysileri otomatik olarak modayla özdeşleştirmesi şaşırtıcı değil. Ne de olsa moda endüstrisinin en görünür çıktılarından biridir. Elbette moda endüstrisi bunu açıklığa kavuşturmak için hiçbir şey yapmayacaktır; modanın kaynağı olarak algılanmak onların yararınadır.

Aynı moda endüstrisi, tarihsel kayıtları ve çok sayıda güncel kültürel kaynak ve olayı ince bir şekilde birleştirmek için küresel bir trend tahmincileri ordusu istihdam etmektedir. Bu verileri, insanların gelecek sezon hangi renkleri, stilleri ve ürünleri isteyeceğini belirlemek için kullanıyorlar.

Ancak daha da endişe verici olan, moda akademisyenlerinin siyasi kıyafetlerin moda olarak algılanması konusunda kamuoyundaki kafa karışıklığına katkıda bulunuyor olmalarıdır. Temel anlamsal farklılıklarını dikkate almaksızın elbise, stil ve moda terimlerini birbirlerinin yerine kullanıyorlar. Bunun kültürel bir açıklaması da var. Moda, gelişmekte olan bir akademik disiplin ve bu da onu şu anda çok moda yapıyor. Akademik bir makalenin ya da kitabın başlığına moda kelimesini eklediğinizde okuyucu kitlesi de bunu takip edecektir.

Siyasi giyinme trendi

Moda çalışmaları gibi politik giyim de bir moda trendi olabilir mi? 2017'nin moda haftalarında siyasi ifadelere yer veren koleksiyonların sayısına bakılırsa, bu sorunun yanıtı kocaman bir evet olacaktır. Geçtiğimiz sezon moda haftalarında birçok koleksiyonda siyasi ifadeler kullanıldı.

Siyasi podyum maskaralıkları arasında Missoni'deki pembe kedi şapkaları da vardı. Tommy Hilfiger, Thakoon, Prabal Gurung, Phillip Lim, Dior ve Diane von Furstenberg'de kapsayıcılığın sembolü olarak beyaz bandanalar vardı.

Bu arada, Dior'da gerilla veya Kara Panter üniformalarına uygun siyah bereler sergilendi. Ashish Gupta, Public School ve Christian Siriano'da çeşitli giysilere basılan ya da işlenen her türlü slogan, LRS'nin koleksiyonundaki grafik iç çamaşırlarıyla noktalandı.

Ancak bu ille de iyi bir haber değil. Moda endüstrisi siyasi ve karşı-kültürel hareketleri, marjinal grupları ve Batılı olmayan kültürleri benimseyip bundan iyi bir kâr elde etme konusunda sağlam bir sicile sahiptir.

Bu yolla para kazanmanın yanlış bir tarafı yok, ancak moda endüstrisinin işbirlikçiliğinin sonucu kültürel ilgisizliktir. Tıpkı diğer mallar gibi moda da son kullanma tarihinden önce tüketilmelidir.

İyi haber şu ki, politik giyinmek moda olabilir ama moda değildir. Küresel moda endüstrisi bile bireylerin giyinik bedenlerini siyasi söylem için bir araç olarak kullanmalarını engelleyemez.

Öyleyse devam edin, tercih ettiğiniz siyasi grafikli tişörtü seçin veya seçtiğiniz partinin renklerini giyin. Sadece bunun moda olmadığını unutmayın, tabii diğer herkes bir süreliğine aynı şekilde giyinmeye karar vermezse. Bu durumda seçenekleriniz şunlardır: Moda statünüzü benimseyin ya da kıyafetinizi veya siyasi görüşünüzü değiştirin.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com