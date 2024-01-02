MLB oyuncusu Wander Franco Dominik Cumhuriyeti'nde tutuklandı, reşit olmayan biriyle ilişki kurmakla suçlanıyor

Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Franco, Ağustos 2023'te ortaya çıkan suçlamalarla yüzleşmek üzere Pazartesi günü Cinsiyet, Aile İçi Şiddet ve Cinsel Suç Mağdurları için Kapsamlı Bakım Birimi'ne çıktı.

Beyzbol oyuncusu, yeni avukatları Teodocio Jáquez ve Francisco Rodríguez eşliğinde saat 11.00 sularında savcılığa geldi ve yaklaşık üç saat sorgulandıktan sonra gözaltına alındı.

Puerto Plata eyaleti adalet kurumunda, birim başkanı Yargıç Luisa Marmolejos tarafından kabul edilen Franco, CNN tarafından temasa geçildiğinde dava hakkında açıklama yapmayı reddetti. Franco'nun yasal temsilcileri dava hakkında konuşmayı reddetti.

Franco bu davayla ilgili olarak sadece Ağustos ayında bir Instagram videosunda suçlamaları saptırır gibi görünmüş ve kendisini geliştirmeye odaklandığını söylemişti.

Tutuklamanın ardından Dominik Kamu Bakanlığı'nın Franco ile ilgili kanıt ve dilekçeleri hakime sunmak için 48 saati bulunuyor. Dilekçeler, tutukluluğunu sürdürmek gibi zorlayıcı tedbirler olabilir. Bu da 48 saat sonra cezaevinde kalıp kalmayacağına karar vermek zorunda oldukları anlamına geliyor.

Franco, 28 Aralık'ta, eski avukatlarını azlettikten sonra, Çocuk ve Ergenler için Özel Savcılığın huzuruna çıkması için yapılan çağrıya, çıkması gereken tarihten saatler önce karşı çıktı.

Franco, iddiaların 14 Ağustos 2023 tarihinde Dominik medyasında yer almasından bu yana büyük liglerden idari izinli.

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Kaynak: edition.cnn.com