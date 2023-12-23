MLB, Los Angeles Angels oyuncusu Anthony Rendon ile taraftar arasındaki tartışmayı soruşturuyor

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Rendon'un bir hayranının tişörtünü tuttuğu ve hayranının kendisine "sürtük" dediğini iddia ettiği görülüyor. Rendon daha sonra uzaklaşmadan önce taraftara bir tokat atmaya çalıştı.

Olayın başlangıcını gösteren herhangi bir video kaydı bulunmamaktadır.

Bir MLB sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada "Videodan haberdarız ve şu anda konuyu inceliyoruz" dedi.

Angels konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ve CNN'e takımın Rendon'un Cumartesi günkü Oakland maçından önce medyaya hitap etmesini beklediğini söyledi.

32 yaşındaki Rendon, takımının Perşembe günü aldığı 2-1'lik mağlubiyette bir yürüyüşle 0-3 oynadı. Rendon 2020 sezonu için Angels ile sözleşme imzaladıktan sonra takımdaki dördüncü yılını geçiriyor ve geçen sezonun büyük bölümünü bileğindeki sakatlık nedeniyle kaçırdı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com