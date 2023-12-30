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SporHaberler

MLB hakemi Larry Vanover, Yankees-Guardians maçında kafasına isabet eden atışın ardından hastaneye kaldırıldı

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Çarşamba günü oynanan New York Yankees ve Cleveland Guardians maçı sırasında kafasına bir atış isabet eden MLB hakemi Larry Vanover'ın Perşembe günü hastaneye kaldırıldığını söyledi.

 and  Anne Legman
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Cleveland Guardians antrenörü James Quinlan, sağda, Cleveland'daki Progressive Field'da Guardians....aussiedlerbote.de
Cleveland Guardians antrenörü James Quinlan, sağda, Cleveland'daki Progressive Field'da Guardians ile New York Yankees arasında oynanan maç sırasında Vanover'a beyzbol topuyla vurulmasının ardından hakem Larry Vanover'a bakıyor..aussiedlerbote.de

MLB hakemi Larry Vanover, Yankees-Guardians maçında kafasına isabet eden atışın ardından hastaneye kaldırıldı

Beşinci devrenin başında Guardians ikinci kalecisi Andres Gimenez kaleye doğru bir pas atışı yapmaya çalıştı ancak yanlışlıkla top 29 sezondur birinci ligde görev yapan ekip şefi Vanover'ın kafasına isabet etti. Vanover ayağa kalkabildi ve yavaşça sahayı terk etti. Oyuna geri dönmedi.

Çarşamba günü maçta görev yapan bir diğer hakem Chris Guccione maçtan sonra Vanover'ın kulağının üstünde "sol tarafında oldukça büyük bir düğüm" olduğunu söyledi.

Guccione bir havuz muhabirine verdiği demeçte, "Beyin sarsıntısı testi yapacaklar ve sesine bakılırsa aklı başındaydı ve neler olup bittiğinin farkındaydı," dedi. "Ama yüzünde sırlı bir ifade vardı. Belki de gecenin geri kalanını hastanede geçirecek. Çok korkutucuydu. Bir meslektaşınızın darbe aldığını gördükten sonra odaklanmak çok zor. Ama bana gelişmeleri aktardılar ve ben de 'Tamam. O iyi. Emin ellerde' dedim. Böylece yolumuza devam ettik."

Kaynak, Vanover'ın Perşembe sabahı itibariyle hala hastanede olduğunu ve günün ilerleyen saatlerinde taburcu edilme şansının bulunduğunu söyledi. Perşembe akşamı herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Çarşamba günkü karşılaşmayı Yankees 4-3 kazanmış ve maçı üç hakem yönetmişti.

Perşembe günü Vanover'ın ekibi Reds ve Philadelphia Phillies arasındaki maç için Cincinnati'deydi. Maç skoruna göre Vanover'ın yerine Jeremy Riggs görev yaptı.

CNN yorum için Major League Baseball'a ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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