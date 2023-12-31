MLB, Cleveland organizasyonunda Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Guardians-White Sox maçını erteledi

Bu, sezonun Covid-19 ile ilgili ilk ertelenmesidir.

Guardians'ın internet sitesine göre, Covid-19'a neden olan virüs testi pozitif çıkanlar arasında Cleveland menajeri Terry Francona, yedek kulübesi koçu DeMarlo Hale ve "diğer üniformalı personel" de vardı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Francona'nın yanı sıra Guardians koçluk personelinin çoğunun testlerinin pozitif çıktığını ve semptomatik olduklarını söyledi.

Kaynak, diğer takımlarda bu sezon birden fazla pozitif Covid-19 vakası görülürken, Çarşamba günkü pozitif test sonuçlarının öğleden sonraki bir maçın başlamasından kısa bir süre önce gelmesiyle, bir takımın teknik direktör ve antrenör kadrosu olmadan oynamasının mümkün olmadığını söyledi.

Erteleme, maçın planlanan başlama saati olan 14:10 ET'ye bir saatten az bir süre kala duyuruldu.

MLB'nin bir kopyası CNN tarafından elde edilen 2022 Covid-19 protokollerine göre, oyuncular, personel ve oyuncularla yakın temasta bulunan personel günlük sağlık taramalarına tabi tutuluyor ve bir kişi semptom bildirirse test edilmesi gerekiyor.

Test pozitif çıktığında, kişi 10 güne kadar izole edilmeli ve takım doktoru ile MLB'nin iki doktor ve iki tıbbi olmayan temsilciden oluşan ortak komitesi tarafından onaylandığında geri dönebilmelidir.

Protokoller, doktor ve ortak komitenin onayına ek olarak, kişinin belirli parametreler dahilinde iki test sonucuna sahip olması ve semptomların iyileşmesi veya çözülmesi gerektiğini söylüyor.

Çarşamba günkü maç, Chicago'daki Guaranteed Rate Field'da iki takım arasında oynanacak üç maçlık serinin finali olacaktı.

MLB'den yapılan açıklamada bu maçın 23 Temmuz'da Chicago'da oynanacak çift maçın bir parçası olarak telafi edileceği, telafi maçının TSİ 12:10'da başlayacağı ve normal maçın TSİ 18:15'te oynanacağı belirtildi.

Guardians'ın bir sonraki maçı Cuma günü Minneapolis'te Minnesota Twins'e karşı oynanacak.

Guardians'tan bir sözcü, kulübün bir takım açıklaması yapmadan önce lojistik ve seyahat koordinasyonunu ayarlamak için birkaç saate ihtiyacı olduğunu söyledi.

CNN'den Steve Almasy bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com