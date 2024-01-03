Mito Pereira'nın genç silahları kovaladığı PGA Şampiyonası'nda heyecan verici bir son gün yaşanıyor

İlgi çekici bir üçüncü turun ardından Pazar günü taraftarlar heyecan dolu bir final gününe hazırlanabilir.

Dünya 100 numarası Mito Pereira, bir-under 69'luk derecesinin ardından üç atış farkla takip eden grubun başında yer alıyor ve 54 çukurun ardından dokuz-under skorla lider durumda.

PGA Tour'da henüz kazanmamış bir çaylak olan Pereira, beş delikten sonra dört atışlık bir liderliğe yükseldi, ancak beş delikte dört bogey yapması onu geri çekti.

13'üncü ve 14'üncü deliklerde arka arkaya yaptığı birdie'ler, 27 yaşındaki Şilili'nin tecrübesine yakışır bir denge ve kararlılık göstererek liderliğini bir kez daha artırdı. Ve turunu mükemmel bir şekilde bitirerek 20 metrelik birdie vuruşuyla hayranlarını sevindirdi.

İlk PGA Şampiyonasında oynayan Pereira, büyük bir zafer kazanmaya ve bir peri masalı hikayesini tamamlamaya sadece 18 delik uzaklıkta.

Ve peşinde, hepsi de büyüklerde deneyimsiz olan bir grup genç oyuncu var.

Kovalayan

Pereira, Cumartesi günü Will Zalatoris'in düzensiz oyunundan faydalandı.

Genç Amerikalı, Cuma gününü liderlik tablosunda ikinci sırada tamamlayan Pereira ile birlikte son eşleşmede oynuyordu, ancak daha soğuk ve rüzgarlı havada mücadele etti.

25 yaşındaki oyuncu tüm gün boyunca sürüş ve vuruşlarında zorlandı, sürekli olarak fairway'lere vuramadı ve normalde yapması beklenen bazı vuruşları kaçırdı.

Zalatoris ön dokuzda dört bogey ve hiç bogey yapmazken, arka dokuzda iki bogey ve bir bogey daha yaptı ve turnuvayı üç üzeri 73 ve altı-under ile bitirdi.

Başka bir yerde, Matt Fitzpatrick final turunda kendisini çekişmeye sürüklemek için harika bir üçüncü tur geçirdi.

Genç İngiliz oyuncu üç-under 67 ile bitirerek toplamda altı-under yaptı. İlk kez bir büyük turnuvanın final turuna ilk 10 içinde girecek.

1919'da Jim Barnes'tan bu yana PGA Şampiyonasını kazanan ilk İngiliz olmaya çalışan Fitzpatrick'in son birkaç aydır forma girmeye başladığını ve bunun golf sezonunda yaptığı çalışmalardan kaynaklandığını belirtiyor.

Medyaya verdiği demeçte "Sürüşüm geçen yıl zaten iyi durumdaydı ve vuruşlarım da her zaman güçlü yanım olmuştur" dedi.

"Kışın kısa oyunumda ve demirlerimde değişiklikler yaptık. Şimdiye kadar bunların karşılığını aldığımı hissediyorum. Sanırım benim için en önemli şey sonuçlarımın bunu göstermesi ama bunu oyunumda da hissediyorum. Görmek istediğim vuruşları yapabildiğimi hissediyorum ve şu ana kadar iyi bir yıl oldu."

İlk dördü tamamlayan Cameron Young da mükemmel bir 67 vuruş yaparak günü turnuva için beş-under ile bitirdi.

PGA Tour'da hiç kazanamamış olan Young, ilk PGA Şampiyonasında oynuyor ve ilk kez bir büyük turnuvanın hafta sonuna katılmaya hak kazandı.

Turunun başlarında yaptığı bir bataklığın ardından, üç birdie onu liderlik tablosunda yukarı fırlattı. Ancak 17. delikteki kartal vuruşu turunu orta seviyeden mükemmele dönüştürdü ve Pazar günkü son eşleşmelerden birinde oynamasını sağladı.

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Kaynak: edition.cnn.com