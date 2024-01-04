MIT'den Kornbluth baskı altında, kampüsteki anlaşmazlıkları çözmek için 'her kaldıracı' kullanma sözü verdi

Kornbluth Çarşamba günü yayınladığı bir notta, "Kampüsümüzdeki çatışmaları ele almak, söylemlerimizin tonunu geliştirmek ve MIT'de birlikte yaşamanın ve çalışmanın daha iyi yollarını bulmamıza yardımcı olmak için elimdeki tüm imkânları kullanmaya çalışıyorum" dedi.

Not, Claudine Gay 'in Harvard'daki başkanlığını sona erdirmek için başarılı bir şekilde mücadele eden hedge fonu milyarderi Bill Ackman'ın gözünü Kornbluth'a dikmesinin ardından geldi.

Gay'in istifasının manşetlere taşınmasından dakikalar sonra Ackman sosyal medyada bir paylaşımda bulundu: "Et tu Sally?"

Kornbluth şu anda üniversiteler üzerindeki baskıyı kabul etti.

Kornbluth notunda "İsrail-Hamas savaşı, MIT de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi için derin acılara neden olmaya devam ediyor ve toplumumuzda süregelen bir gerilim kaynağı" diye yazdı. "Kampüsteki yansımaları, uzun süredir devam eden bazı sistem ve varsayımları baskı altına alarak, topluluğumuza ve araştırma ve eğitim misyonumuzu yerine getirmemize yönelik zorluklar ortaya çıkarmıştır."

Kornbluth, MIT'nin DEI (çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık) programlarının "kampüs ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşıladığından" emin olmak da dahil olmak üzere, bu zorlukları ele almayı ve antisemitizm, İslamofobi ve nefretle mücadele etmeyi amaçlayan "yeni adımları" duyurdu. MIT'nin yakında eşitlik ve kapsayıcılıktan sorumlu yeni bir başkan yardımcısını duyurmayı planladığını söyledi.

MIT, Harvard ve diğer üniversiteler de nefret söylemiyle mücadele ederken ifade özgürlüğünü koruma konusunda baskılarla karşı karşıya kaldılar.

Bu konuda Kornbluth, "akademik özgürlük ve kampüste ifade" konusunda yeni bir komite kurulduğunu ve bu komitenin politikaları derhal inceleyeceğini duyurdu.

Kornbluth, "Korumamız gereken ifade özgürlüğü ilkeleri ile disipline tabi olması gereken politika ihlalleri olan taciz, zorbalık, gözdağı ve ayrımcılığa karşı korunma ihtiyacını nasıl yönlendireceğimizi daha iyi anlamaya ihtiyacımız olduğu açıktır" dedi.

MIT Başkanı, topluluğun "söyleyebileceklerimiz ile söylememiz gerekenler arasında bir fark olduğu fikrine eğilmesi" gerektiğini yineledi.

Kornbluth, "Disiplin ve politikaların, konuşma sırasında birbirimizle nasıl ilişki kurduğumuz konusunda ortaya çıkan tüm zorlukları ya da hatta çoğu zorluğu sihirli bir şekilde çözmesini bekleyemeyiz" dedi. "Ahlak ve merhamet konusunda birbirimize güvenmemiz gerekiyor."

Geçtiğimiz ay Kornbluth, Pennsylvania Üniversitesi Liz Magill ve Harvard Üniversitesi Başkanı Gay, Temsilciler Meclisi komitesi önünde ifade vermiş ve her üçünün de üniversite politikalarına aykırı olarak Yahudi halkına yönelik soykırım çağrılarını açıkça kınamayı reddetmesi üzerine tepki çekmişti.

Magill duruşmadan kısa bir süre sonra görevindenistifa etti. Bu hafta, intihal iddialarıyla gündeme gelen Gay de görevinden istifa etti. Her ikisi de kendi üniversitelerinde öğretim üyesi olarak kalmaya devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com