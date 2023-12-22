Mississippi'de 911 çağrısına yanıt verirken 11 yaşındaki bir çocuğu evinde vuran polis memuru açığa alındıktan sonra görevine iade edildi

20 Mayıs'ta Çavuş Greg Capers, annesi Nakala Murry ve Mississippi Soruşturma Bürosu'na göre, çocuğun evindeki bir aile içi huzursuzluk çağrısına yanıt verirken yanlışlıkla Aderrien Murry'yi göğsünden vurarak ağır yaraladı.

CNN'in o dönemde bildirdiğine göre, Capers ilk olarak vurulma olayı soruşturulurken ücretli idari izne çıkarıldı. Capers daha sonra Indianola Belediye Meclisi'nin 4-1 oyuyla Haziran ayında ücretsiz olarak görevden uzaklaştırıldı.

Perşembe akşamı yapılan özel oturumda Belediye Meclis Üyeleri Kurulu 4-1 oyla Capers'i görevine iade etti. Capers'ı temsil eden Police Benevolent Association'ın avukatı Michael Carr'a göre göreve iadesi derhal geçerli olacak.

Carr CNN'e yaptığı açıklamada "Capers görevine iade edildiği için mutlu ve işine geri dönmeye hazır" dedi. "Karar dün akşam verildiğinden, programa ne zaman geri döneceğini ya da hangi vardiyada çalışacağını henüz bilmiyoruz. Kendisi hâlâ bir Çavuş."

Murry ailesinin avukatı Carlos Moore tarafından CNN ile paylaşılan Perşembe günkü toplantıya ait özel videoda 11 yaşındaki Aderrien ve ailesinin Belediye Meclisi toplantısına katıldığı görülüyor. Kısa videoda Aderrien'in duygu seline kapıldığı ve Capers'ın görevine iade edilmesi yönündeki oylamanın ardından odadan çıkarılırken hıçkıra hıçkıra ağladığı görülüyor.

Moore CNN'e yaptığı açıklamada, çocuğun anksiyete krizi geçirdiğini ve ambulansla hastaneye nakledilmesi gerektiğini söyledi. Avukat, "Aderrien Murry toplantı sırasında ağzından ve burnundan kan gelmesine neden olan bir anksiyete krizi geçirdi" dedi. "Bu talihsiz olay Aderrien ve ailesinin yaşadığı derin ve süregelen travmanın altını çizmektedir."

Murry ailesi Mayıs ayında Indianola Belediyesi, polis şefi ve aralarında Greg Capers'ın da bulunduğu bazı memurlar aleyhine dava açtı. Dava, diğer suçlamaların yanı sıra aşırı güç, ihmal, dikkatsizce tehlikeye atma ve sivil saldırı ve darp iddialarıyla en az 5 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Savunmanın 5 Aralık'ta sunduğu özet karar dilekçesinde, Capers ve polis şefinin "iddiaların, bir memurun potansiyel olarak tehlikeli bir duruma ve ciddi zarar tehdidine makul bir şekilde tepki verdiği kasıtsız bir atıştan başka bir şey olmadığı için nitelikli dokunulmazlık hakkına sahip oldukları" belirtilerek Murry'lerin davasının reddedilmesi isteniyor.

Dilekçede ayrıca davacının ABD Anayasasının Dördüncü Değişikliğinin ihlal edildiğini kanıtlayamadığı çünkü Capers'ın eylemlerinin kasıtsız olduğu ve kendisi ve diğer memurun "şiddetli aile içi rahatsızlık" ile ilgili 911 çağrısına yanıt verdiklerinde evde çocuk olduğu konusunda hiçbir zaman bilgilendirilmedikleri belirtiliyor.

Mahkeme belgesinde ayrıca, söz konusu adresin memurlar tarafından bilindiği ve Nakala Murry ile çocuklarından birinin babası arasında "düzinelerce şiddetli ve bazen silahlı tartışmaya sahne olduğu" belirtiliyor.

Indianola Belediye Meclis Üyesi Marvin Elder'a göre, Perşembe günkü toplantıda kurul ayrıca vurulma olayının video görüntülerinin yayınlanmasına karşı oy kullandı.

Bu karara tepki olarak Moore, kararın olayla ilgili şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğini gösterdiğini iddia etti.

Moore, "Murry ailesi adına hesap verebilirlik ve adalet arayışı konusundaki kararlılığımız devam ediyor," diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com