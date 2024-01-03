Mısır ilerlerken yedek kaleci Abo Gabal atışların kahramanı oldu

Sakatlanan Mohamed El Shennawy'nin yerine oyuna giren Abo Gabal, Fildişili savunma oyuncusu Bailly'nin gelişigüzel vuruşunu üst direğe nişanlayınca maç uzatmalarda 0-0 sona erdi ve Salah kendine özgü uzun koşusuyla galibiyet penaltısını gole çevirdi.

Yedi kez şampiyon olan Mısır şimdi Pazar günü Yaounde'deki Stade Ahmadou Ahidjo'da Kuzey Afrikalı rakipleri Fas ile cazip bir çeyrek finalde karşılaşacak.

Douala'daki Japoma Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada her iki taraf da maçı kazanmak için yeterli şansı yarattı ancak Mısır kaptanı Salah'ın yine büyük ölçüde sessiz kaldığı karşılaşmada her iki taraf da zaman zaman hücum hattında kalite eksikliği yaşadı.

Mısır, 2019'da kendi topraklarında şaşırtıcı bir şekilde son 16 aşamasında düştükten sonra 2010'dan bu yana ilk kıta şampiyonluğunu arıyor.

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Finallerin eleme aşamalarında Fildişi Sahili ile karşılaştıkları beş karşılaşmada da ilerleme kaydeden Firavunlar, dört maçta sadece iki gol atarak son sekize kaldı.

Rakipleri son maçlarda hücumda daha akıcıydı ancak organize ve boyun eğmeyen bir Mısır savunmasıyla karşılaştılar.

Mısırlı orta saha oyuncusu Omar Marmoush ilk yarının ortalarında üst direğe çarpan bir şut atarken, Salah'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci Badra Ali Sangare kurtardı.

Ancak belki de en iyi şans diğer uçta İbrahim Sangare'nin akrobatik şutunun Mısır kalesindeki El Shennawy tarafından uzaklaştırılmasıyla geldi.

El Shennawy'nin devre arasında Sebastien Haller'in şutunu da akıllıca bir hamleyle uzaklaştırması gerekti.

El Shennawy, 90 dakikanın bitiminden hemen önce bacağından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Abo Gabal'a bırakan Haller'in yakın mesafeden kafa vuruşunu da çeldi.

Mısır uzatmalarda bir dizi yarı şans yarattı, ancak Sangare, Mısır kalecisi tarafından mükemmel bir şekilde kurtarılan kıvrık bir çaba ortaya koydu ve oyunu penaltılara gönderdi.

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Kaynak: edition.cnn.com