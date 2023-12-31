Mirazur deneyimi: Dünyanın en iyi restoranında yemek yemek nasıl bir şey?

Peki, çok övülen Mirazur'da yemek yemek gerçekten nasıl bir şey?

Fransız Rivierası'ndaki zarif sahil kasabası Menton'da yer alan Mirazur, ipucunu adından alıyor.

Kabaca "maviye bak" anlamına gelen Mirazur, su üzerinde bir bakış açısına işaret ediyor.

Ve kesinlikle bir tane var, bir yolun dolambaçlı bir eğimiyle ulaşılıyor.

Arabayla ya da yürüyerek geçerken, 1930'ların şık beyaz rotunda binası palmiye ağaçlarının arkasındaki yoldan neredeyse gizlendiği için kolayca gözden kaçırabilirsiniz.

Mirazur, oldukça dramatik dağların eteklerinde, düzinelerce çeşit meyve, sebze, ot, narenciye ağacı ve daha fazlasının bulunduğu kendi bahçeleriyle çevrili, bazı durumlarda kazıldıktan veya bir daldan toplandıktan sadece birkaç dakika sonra masanıza gelen bir yer.

Ayrıca yumurta veren tavuklar ve bal için kovanlar bulunurken, bazı şanslı müşteriler şef Mauro Colagreco tarafından bahçeleri gezmeye ve yabani biberiye, yasemin ve portakal bahçesi gibi baş döndürücü aromaların tadını çıkararak bazı ürünleri ilk elden tatmaya davet ediliyor.

Mirazur'un üç katının en altında açık bir mutfak, bir salon ve övgülerini gururla sergileyen bir resepsiyon yer alıyor. Aralık 2018'deki bir önceki ziyaretimde bu, iki Michelin yıldızı ve 2018 Dünyanın En İyi 50 listesinde üçüncülük anlamına geliyordu.

Ocak ayında üçüncü bir Michelin yıldızı daha eklendi.

Bu, Fransa'daki Michelin Rehberi tarihinde ilk kez Fransız olmayan bir şefin - Colagreco Arjantinli - mutfak kutsal kasesi olan üç yıldızı kazanması anlamına geliyordu. En İyi 50 sıralamasına göre de sayıyı değiştirmeleri gerekecek.

Dünya standartlarında yemek

Bir kat yukarıda gösterinin yıldızı olan yemek odası yer almaktadır.

Kasvetli Aralık ayında bile Akdeniz'i, dağları, Menton kasabasını ve limanındaki milyonlarca dolarlık yatları içine alan nefes kesici panoramik manzaralar vardır.

Gökyüzünün mavisinin suyun mavisine rakip olduğu, Mirazur'un neden bu şekilde adlandırıldığını teyit eden ışık dolu bir yaz günündeki etkiyi ancak hayal edebilirsiniz.

Güzel dairesel ahşap masalar cömertçe aralıklarla yerleştirilmiş ve keten ya da masa örtüsünden arındırılmış; tek dekorasyon yuvarlak bir kabak ve beyaz bir çiçek vazosu.

Ahşap, Mirazur'un doğal dünyayı kucaklamasıyla uyumlu olarak restoranın tasarımının büyük bölümünün kahramanıdır.

Yemek yiyen arkadaşlarım arasında Fransız, İngiliz, Avustralyalı, İtalyan ve Mandarin Çincesi aksanları vardı; Colagreco'nun ekibi de benzer şekilde çok uluslu; mutfak ve ön hizmet ekiplerindeki 50 personel arasında 14 millet temsil ediliyor.

Gerçek sıcaklık ve mutlak profesyonelliğin karışımını harika bir şekilde temsil ediyorlar.

Yalnız bir akşam yemeğinde benimle konuşmak için ekstra zaman ayırdılar, yemekleri açıkladılar ve bir noktada Colagreco tarafından yazılan ve restorana tedarik sağlayan düzinelerce çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi kutlayan Mirazur adlı güzel ve ağır bir kitabı getirdiler.

Ve mutfağın onlara ihtiyacı var. Colagreco'ya göre sadece dört mevsim değil, 365 mevsim çalışıyorlar.

Bu da menünün her gün değiştiği anlamına geliyor ve sonuç olarak Colagreco'nun haftada üç kez gelen müdavimleri asla aynı yemeği yemek zorunda kalmıyor.

Aslında kendinizi personelin ellerine bırakıyorsunuz, kaç çeşit yemek istediğinizi seçiyorsunuz, sevmediğiniz yemekleri ya da diyet gereksinimlerinizi belirtiyorsunuz ve gerisini onlara bırakıyorsunuz.

Neyse ki, en azından yemek yazarları için, az ya da çok sabit kalan bir avuç yemek var.

Şiirsel lisans

"Paylaşım ekmeği" de bunlardan biri; altı parçadan oluşan yuvarlak bir somun, ahşap bir kasede servis ediliyor.

Yanında limon suyuyla - limon Colagreco'nun tartışmasız imza malzemesidir - aşılanmış canlı sarı zeytinyağı ve zencefil ile birlikte geliyor.

Ayrıca Şilili şair Pablo Neruda'nın yarı saydam bir kağıda yazılmış ve ekmeğe adanmış bir şiiri de eşlik ediyor.

Havyar kremalı kırmızı pancar da Colagreco'nun imzalarından biridir.

Bu muazzam sebze önce masadaki müşterilere sunuluyor, ardından tuz kabuğunda pişiriliyor ve gofret inceliğindeki dilimler siyah havyar incileriyle süslenmiş bir sosla servis ediliyor. Bu, dokusal ve lezzet etkileşiminin sansasyonel bir yaratımı, ağır olmadan çökmekte.

2019'da dünyanın en iyi restoranları

Öğle yemeğimde ayrıca, rafine bir bagna càuda sosla, yani sarımsak ve ançuezle servis edilmeden önce beyazlatılmış ve çok ince kesilmiş hassas bir kalamar yemeği de vardı.

Ayrıca kahve ile yapılan bir sos ile olağanüstü bir güvercin yemeği de vardı.

Çok sayıda tatlı ikramının arasında Peru'dan gelen çikolata, yerel zeytinyağı ve biberiye tozu ile güzel bir şekilde işlenerek Güney Amerika ve Akdeniz malzemeleri arasında Colagreco'nun çalışmalarının çoğunun tipik bir birleşimi olan pürüzsüz bir tatlıya dönüştürüldü.

Menülerin çoğuna ek olarak sunulan peynir arabası, görülmesi gereken bir manzaradır ve çok doyurucu bir öğle yemeğinden sonra bile son derece caziptir.

Mirazur'un Fransa-İtalya sınırındaki konumu göz önüne alındığında, Fransız ve İtalyan peynirlerinin kahraman olması şaşırtıcı değil.

Gastronomik parlaklık

Ancak tüm bu gastronomik yenilik ve ihtişam ucuza gelmiyor.

Bir kadeh şampanya ve iki şarap eşliğinde yediğim öğle yemeği bana yaklaşık 200 Avro ya da 230 Dolar'a mal oldu.

Bir yemek için ciddi bir miktar olsa da, deneyim ve anıların bu yatırıma değdiğini hissettim.

Mirazur'u neyin motive ettiğini daha iyi anlamak için, Hong Kong'un Island Shangri-La otelindeki Petrus'un çok saygın şefi Ricardo Chaneton ile konuştum, kendisi Colagreco'nun yanında neredeyse yedi yıl çalışmış.

Singapur'daki Dünyanın En İyi 50 Restoranı Ödülleri töreninde Colagreco'nun yaptığı ilk şey Chaneton'u sahneye çağırmak ve onu "aileden" biri olarak nitelendirmek oldu.

Chaneton, Mirazur'da çalışmanın özel deneyimini anlattı.

"Mauro açık fikirli, arkadaş canlısı, büyük bir kalbi olan bir insan. Onu çok seviyorum" dedi.

"Otantik ve açık sözlü. Bir şey hissettiğinde bunu gösteriyor ve pek çok şey ve deneyim paylaştık."

"Menünün olmaması bu işi eğlenceli kılıyor, hiçbir yemek birbirinin aynısı olmuyor. Eğer bir tarifiniz varsa, her zaman geçen yıl ya da geçen yaz yaptığınıza geri dönme riskiniz vardır.

"Ama Mirazur'da öyle değil. İleriye doğru hareket ediyorsunuz. Mauro 'neden olmasın' diyen insanları sever; bana her zaman sorar, asla 'biz bunu yapıyoruz' demez - çünkü başkalarından ne kadar çok şey duyarsanız o kadar çok şey öğreneceğinizi bilir."

Bu tür açık fikirli düşünce Mirazur'un başarısına açıkça katkıda bulundu ve rezervasyonlar artık üç ay öncesinden yapılıyor.

Rezervasyon yaptırma şansını yakalayanlar için son bir uyarı.

Öğle yemeğinden sonra istasyona beş dakikalık taksi yolculuğum 23 Euro'ya mal oldu. Bu yüzden dönüş yolunda bu 30 dakikalık yolculuğu yürümeye değer olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com