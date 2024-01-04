Minnesota'lı adam 'Oz Büyücüsü'nden yakut terlik çalmakla suçlanıyor

Salı günü, federal bir büyük jüri Terry Jon Martin'i, ABD Minnesota Bölge Mahkemesinde dosyalanan mahkeme belgelerine göre, "bir müzenin bakımından, gözetiminden veya kontrolünden kültürel mirasa ait bir nesneyi" çaldığı iddiasıyla önemli bir sanat eserini çalmakla suçladı. Mahkeme belgelerinde terliklerin değerinin en az 100.000 dolar olduğu belirtildi.

CNN yorum için Martin'e ulaştı. Şu anda kayıtlı bir avukatı olup olmadığı belli değil.

Ağustos 2005'te yetkililer, bir hırsızın Grand Rapids, Minnesota'daki Judy Garland Müzesi'ne girerek cam vitrini kırdığını ve terlikleri çaldığını söyledi. Müfettişler, terliklerden birinden düşen tek bir payet dışında ellerinde kanıt olmadığını söylediler.

Davada bir dönüm noktası 13 yıl sonra, yetkililerin Minneapolis'te gizli bir operasyon sırasında terlikleri ele geçirmesiyle yaşandı. O dönemde hiçbir şüpheli gözaltına alınmadı.

Terlikler çalınmadan önce 1 milyon dolar karşılığında sigortalanmıştı ancak Kuzey Dakota Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı tarafından yapılan bir basın açıklamasında terliklerin bugünkü değerinin 3,5 milyon dolar olduğu tahmin edildi.

Amerikan sinema tarihinin en tanınmış hatıra eşyalarından biri olarak kabul edilen kırmızı terlikler, filmde İyi Cadı Glinda tarafından Dorothy'ye hediye edilmişti. Terlikler MGM'in baş tasarımcısı Gilbert Adrian tarafından bir çift ayakkabıyı kırmızıya boyayarak ve pullarla kaplayarak yaratılmıştır.

Garland'ın çekimler sırasında kaç çift yakut terlik giydiği bilinmemekle birlikte, çalınan ayakkabılar günümüze ulaştığı bilinen dört taneden biriydi.

Bir çift 2000 yılında açık arttırmada 666.000 dolara satılırken, bir diğeri de kısa bir süre önce Los Angeles'ta yeni açılan Sinema Akademisi Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Geçen yıl CNN'e konuşan müzenin koleksiyon küratörü Nathalie Morris, bu çiftin "yedi numara etiketli" olduğunu, yani bir zamanlar en az yedi çift olduğunu söyledi.

Bu arada Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ndeki konservatörler, etiketlerinde "#1 Judy Garland" ve "#6 Judy Garland" yazan uyumsuz ayakkabılardan oluşan çiftin üzerindeki payetlerin ışıltısını kaybetmesini nasıl önleyeceklerini bulmak için bir yıldan fazla zaman harcadılar.

CNN'den Andy Rose ve Kara Devlin bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com