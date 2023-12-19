Minnesota, önceki tasarımın onlarca yıl eleştirilmesinin ardından yeni eyalet bayrağını tanıttı

Eyalet Amblemlerini Yeniden Tasarlama Komisyonu, Minnesota'nın koyu mavi şekli üzerinde beyaz bir Kuzey yıldızı bulunan yeni bir bayrak seçtiğini açıkladı. Komisyona göre bayrağın açık mavi arka planı eyaletin sularını temsil ediyor.

Tasarımı yeni bayrağın temelini oluşturan Minnesota'lı sanatçı Andrew Prekker, tasarımının seçilmesinin "gerçeküstü" bir duygu olduğunu söyledi.

Komisyonun internet sitesinde yaptığı açıklamada Prekker, "Eyaletimizin tarihine böylesine özel bir şekilde katkıda bulunabilmek çok nadir bir ayrıcalık" dedi. "Bu, topraklarımıza birlik ve gurur getirmesini umduğum bir başarıdır ve bu gerçeği hayatımın geri kalanında büyük bir onurla taşıyacağım."

Komisyon başkanı Luis Fitch Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada bayrağın Minnesotalıları bir araya getireceğini umduğunu söyledi.

"Amacım bu bayrakla birleşmek, bizi daha fazla ayırmak değil" diyen Fitch, "her kültürün bununla ilişki kurabileceğini" umduğunu da sözlerine ekledi.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Minnesota eyalet bayrağının önceki tasarımı hem tasarımı hem de Yerli Amerikalıları tasvir etmesi nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Mayıs 2023'te Minnesota eyalet yasama meclisi hem bayrağın hem de eyalet mührünün yeniden tasarlanması için bir yasa tasarısı kabul etti. Ancak CNN'in daha önce bildirdiğine göre, bayrağın değiştirilmesine yönelik çağrılar 1960'lı yıllara kadar uzanıyor.

Eleştirmenler uzun zamandır eyaletin mührü ve bayrağını, bazılarınca Minnesota'nın tarihi boyunca yerlilerin yerlerinden edilmesine bir gönderme olarak görülen, mührün ortasındaki at sırtındaki Kızılderili tasviri nedeniyle sorunlu buluyor.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, nihai bayrak tasarımı, eyalet kuşu, loon ve monarch kelebeği gibi popüler Minnesota eyalet sembollerine saygı duruşlarını içeren 2.500 halk başvurusu arasından seçildi.

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Kaynak: edition.cnn.com