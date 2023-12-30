Minjee Lee ABD Kadınlar Açık'ı kazandı

Avustralyalı Lee, Cumartesi günü 67 atış yaptıktan sonra 54 delikte elde ettiği 200 puanla 23 yıllık bir rekora imza atarak Harigae karşısında final raunduna üç atış önde girdi.

Turnuva Kuzey Carolina, Southern Pines'daki Pine Needles Golf Kulübü'nde gerçekleşti ve bu mekan etkinliğe dördüncü kez ev sahipliği yaptı.

26 yaşındaki oyuncu final turuna ilk delikte rahat bir birdie ile ideal bir başlangıç yaptı ve ardından ikinci delikte 30 metrelik bir vuruşla bir tane daha yaptı.

Lee, beşinci ve yedinci deliklerde bogey yaparak biraz yalpaladı, ancak bu hataları dört pars ve bir birdie ile takip etmek için soğukkanlılığını geri kazandı.

Dünyanın dördüncü sırasındaki golfçü 12 çukurun ardından sahadan altı atış farkla ayrıldı ve Harton S. Semple Trophy'ye doğru ilerledi.

Bu galibiyet Lee'nin kariyerindeki sekizinci LPGA Tur zaferini ve 2021'de Evian Şampiyonasını kazanmasının ardından ikinci büyük zaferini temsil ediyor. LPGA'nın Pazar günü attığı tweet'e göre Lee, zaferi için kadın golf tarihinin en büyük ödülü olan 1,8 milyon doları aldı.

Lee'nin küçük kardeşi ve diğer profesyonel golfçü Min Woo Lee Pazar günü Twitter'da kız kardeşini tebrik etti.

"Bu çok sert vurdu. Gözlerim yaşardı" diye tweet attı. "Çok çok gururluyum. Sadece Perth'li bir çocuk. Şimdi iki büyük zafer kazandı."

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Kaynak: edition.cnn.com