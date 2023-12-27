Mimari sırları ortaya çıkarmak için binalarda 'yüz tanıma' yapıyorum

Ancak her zaman doğru sonuç vermiyordu. Apple'ın algoritması gelişmeye devam etse de, nesnelerdeki yüzleri bulma eğilimi vardı - sadece insan heykelleri veya heykelleri değil, kediler veya Noel ağaçları bile. Benim için, iPhoto bir insan arkadaşımı - ona Mike diyeceğim - Cordoba Ulu Camii adlı bir binayla karıştırdığında olasılıklar en açık hale geldi.

Caminin ön avlusunun tavanı güya Mike'ın kahverengi saçlarına benziyordu. İki Vizigotik kemerin katmanları Mike'ın saç çizgisi ile alnının kenarı arasındaki bölgeye benziyormuş. Son olarak, çizgili taş işçiliğiyle Mağribi kemerlerinin ilgili hizalaması Mike'ın gözlerini ve burnunu, yazılımın 10. yüzyıldan kalma bir caminin 21. yüzyıldan kalma bir insanın yüzü olduğunu düşünmesine yetecek kadar andırıyordu.

Bunu bir başarısızlık olarak görmek yerine, yeni bir içgörü bulduğumu fark ettim: İnsanların yüzleri nasıl algoritmalar tarafından tanınabilecek özelliklere sahipse, binalar da öyle. Böylece binalar üzerinde yüz tanıma ya da daha resmi bir ifadeyle "mimari biyometri" gerçekleştirme çabam başladı. Binalar da insanlar gibi biyometrik kimliklere sahip olabilir.

Binaya bakarken

19. yüzyılın sonlarında, her iki ülke de topraklarının kontrolünü ve bölgesel etkilerini genişletmeye çalışırken, Kanada ve Osmanlı İmparatorluğu'nda demiryolu istasyonları inşa edildi.

Her iki ülkede de mimarlardan oluşan merkezi bir ekip, geniş bir sınır arazisi boyunca inşa edilecek düzinelerce benzer görünümlü bina tasarlamakla görevlendirildi.

Tasarımcıların çoğu, binalarının inşa edileceği yerlerde hiç bulunmamıştı; bu nedenle dik yamaçlar, büyük kaya çıkıntıları veya tasarım değişikliklerine yol açabilecek diğer arazi varyasyonları olup olmadığı konusunda hiçbir fikirleri yoktu.

Hem Kanada'da hem de Osmanlı İmparatorluğu'nda, gerçek şantiyelerdeki inşaat denetçileri, resmi planlar ile sahada mümkün olanları uzlaştırmak için ellerinden geleni yapmak zorundaydı. İletişim yavaş ve zor olduğundan, diğer değişken koşulların yanı sıra yerel topografyaya uyum sağlamak için binaların tasarımlarında genellikle kendi değişikliklerini yapmak zorunda kaldılar.

Dahası, binaları yapan insanlar sürekli değişen çok uluslu bir işgücünden geliyordu. Kanada'da işçiler Ukraynalı, Çinli, İskandinav ve Amerikan yerlisiydi; Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Arap, Rum ve Kürt. Konuşmadıkları dillerde verilen talimatları takip etmek ve okumadıkları dillerde etiketlenmiş planları ve çizimleri anlamak zorundaydılar.

Sonuç olarak, mühendislerin ve işçilerin bir binanın neye benzemesi ve nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair kendi kültürel nosyonları, inşa edilen şeyin ve nasıl göründüğünün üzerinde figüratif parmak izlerini bıraktı. Her yerde, ince farklılıklar vardır. Bazı istasyonların ahşap pencere çerçeveleri eğimli, bazı çatılar süslemeli ve bazı yuvarlak kemerler hafif sivri kemerlerle değiştirilmiştir.

Diğer tasarım değişiklikleri, yenileme ve restorasyonlarla daha yakın zamanda gerçekleşmiş olabilir. Bu arada zaman malzemeleri yıpratmış, hava koşulları yapılara zarar vermiş ve bazı durumlarda hayvanlar kuş yuvaları gibi kendi unsurlarını eklemişlerdir.

Cephelerin ardındaki insanlar

Kanada ve Osmanlı örnek çalışmalarında, pek çok kişinin nihai binayı etkileme fırsatı olmuştur. Bu farklılıklar insanların yüzleri arasındaki farklılıklara oldukça benziyor - çoğu insanın iki gözü, bir burnu, bir ağzı ve iki kulağı var, ancak bu özelliklerin tam olarak nasıl şekillendiği ve nereye yerleştirildikleri değişebiliyor.

Binaları biyometrik kimliklere sahip nesneler olarak düşünerek, her binadaki ince farklılıkları bulmak için yüz tanımaya benzer analizler kullanmaya başladım. Ekibimle birlikte Türkiye ve Kanada'daki tren istasyonlarının ayrıntılı 3 boyutlu ölçümlerini almak için lazer tarayıcılar kullandık. Bu ölçümlerin bilgisayarlı modellerini oluşturmak için ham verileri işledik.

Bu da, ortaya çıkan binaları şekillendiren coğrafi ve çok kültürlü etkileri vurgulayarak inşaatçıların ellerini ortaya çıkardı.

Bu kanıtlar, binaların tıpkı bir heykel ya da resim gibi öncelikle tek bir kişi tarafından etkilendiği yönündeki önceki varsayımları sorgulattı. Çalışmamız, binaların aslında sadece çizimlerle başladığını, ancak daha sonra çoğu hiçbir zaman mimar veya tasarımcı gibi kahraman statüsüne ulaşamayan çok sayıda yaratıcının katkısını davet ettiğini göstermiştir.

Bugüne kadar, bu kişileri tanımlamaya ve sanatsal seçimlerini vurgulamaya çalışmak için bile iyi bir yöntem yoktur. Bu kişilerin seslerinin duyulmaması, mimarlığın yalnızca parlak bireyler tarafından yapıldığı fikrini desteklemekten başka bir işe yaramıyor.

3D tarayıcılar giderek yaygınlaştıkça, hatta belki de akıllı telefonların bir parçası haline geldikçe, yöntemimiz neredeyse herkes tarafından kullanılabilir hale gelecektir. İnsanlar bu teknolojiyi binalar gibi büyük nesnelerin yanı sıra küçük nesneler üzerinde de kullanacak. Şu anda grubumuz, tren istasyonlarında yaptığımızdan çok daha farklı bir tarihi, coğrafyayı ve koşulları keşfetmek için daha yaygın olarak "ok uçları" olarak bilinen Paleoindian noktalarıyla çalışıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com