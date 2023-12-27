Millie Bobby Brown, Russo kardeşlerin yönettiği bilimkurgu filminde rol almak üzere anlaştı

"Stranger Things "in yıldızı "retro-fütüristik" bir dünyada yetim bir genci canlandıracak.

Netlix'in duyurusuna göre, film "yetim bir gencin (Brown) küçük kardeşini aramak için bir robot ve eksantrik bir serseriyle birlikte Amerikan Batı'sını dolaşmasını" konu alıyor.

Russo Kardeşler "Avengers: Endgame" ve "Avengers: Sonsuzluk Savaşı "nı yönetti. Önümüzdeki ay yayın servisine gelecek olan "The Gray Man" adlı bir filmleri daha var.

Yeni film Simon Stålenhag'ın resimli bir kitabına dayanıyor.

Prodüksiyonun bu sonbaharda Atlanta'da başlaması planlanıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com