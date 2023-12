Milli parklardaki tarihi pansiyonlar: 10 favorimiz

Ulusal Park Hizmeti alanlarının içinde ya da yakınında yer alan bu tesisler, bazılarında klima, internet bağlantısı ya da bir örnekte otele karayolu erişimi bulunmamasına rağmen, dünyanın en seçkin tatil köyleri arasında yer almaktadır.

Bu tarihi park pansiyonlarının birçoğu, 1916 yılında kurulan Ulusal Park Hizmeti'nin varlığından öncesine dayanmaktadır.

İşte bir dahaki sefere bir milli parka seyahat ettiğinizde tadını çıkarabileceğiniz favorilerimizden bazıları:

1. El Tovar

Büyük Kanyon, Arizona

Büyük Kanyon Ulusal Parkı 'na seyahat edenler için kanyon kenarında kalmaktan daha özel bir oda yoktur. Başkanların ve diğer aydınların oteli olan El Tovar, Büyük Kanyon'un kenarında 250.000 dolar maliyetle inşa edilmiş ve 1905 yılında açılmıştır.

O dönemde elit kesime hitap etmek için İsviçre dağ evi ile Norveç villasının bir karışımı olan otel, 1987 yılında Ulusal Tarihi Dönüm Noktası olarak belirlenmiştir.

2. Majestic Yosemite Otel

Yosemite Ulusal Parkı, Kaliforniya

Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan tarihi Ahwahnee Oteli'nin adının, eski bir imtiyaz sahibinin Ulusal Park Hizmeti ile yaşadığı ticari marka anlaşmazlığı sonucunda Majestic Yosemite Oteli olarak değiştirilmesine aldırmayın.

1920'lerde hali vakti yerinde olanlara hizmet vermek üzere inşa edilen Majestic/Ahwahnee, parkta üst düzey bir konumda kalmak isteyenler için rüya gibi bir yer. Bütçenize uygun değil mi? Yosemite Şelaleleri, Half Dome ve Glacier Point manzarasının tadını çıkarmak için bir içki veya yemek için uğrayın. (Ana binanın konuk odaları yakın zamanda yenilenmiştir ve süitlerin güncellenmesine yönelik çalışmalar 2018'in ilerleyen dönemlerinde başlayacaktır).

3. Greyfield Inn

Cumberland Adası Ulusal Sahili, Georgia

Georgia'nın en büyük ve en güneydeki bariyer adası olan Cumberland Island National Seashore , el değmemiş plajlara, ormanlara ve vahşi atlara ev sahipliği yapmaktadır. Adada kamp yapmak istemeyenler için Thomas ve Lucy Carnegie, kızları Margaret Ricketson için şimdiki 16 odalı Greyfield Inn 'i inşa etmişlerdir.

Kızı Lucy R. Ferguson, 1962 yılında evi bir hana dönüştürmüştür ve aile halen tesisi işletmektedir. Ana evdeki konuk odaları 2017 yılının sonlarında, evin tarihi bütünlüğü göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.

Ev en çok John F. Kennedy Jr. ve Carolyn Bessette'in 1996 yılındaki düğünleri için tercih ettikleri yer olarak bilinmektedir.

4. Krater Gölü Köşkü

Krater Gölü Ulusal Parkı, Oregon

Bir patlama, yüksek bir volkanın çöküşünü tetikledi ve Oregon'daki Krater Gölü Ulusal Parkı 'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin en derin gölünü yarattı. Crater Lake Lodge, volkanın çökmesiyle oluşan kraterin ucuna inşa edilmiş ve 1915 yılında açılmıştır.

Bölgenin şiddet dolu geçmişine rağmen, loca sakinlik yayıyor (Odalarda televizyon veya telefon yok.)

Büyük Salon'un şöminesinin yanında fotoğraf çektirin ve en iyi manzara için göl kenarında bir oda isteyin. Orman evi mevsimsel olarak Mayıs sonundan Ekim ortasına kadar açıktır ve sezonun büyük bölümünde gölde tekne turları düzenlenmektedir.

5. LeConte Lodge

Great Smoky Mountains Ulusal Parkı, Kuzey Carolina/Tennessee

Great Smoky Mountains Ulusal Parkı'nda 6,400 feet yükseklikteki LeConte Dağı'nın zirvesine yakın bir konumda bulunan LeConte Lodge 'un mütevazı bir başlangıcı vardı. Arazinin milli park haline getirilmesi tartışmaları sürerken bir çadır kampı olarak başladı. Lodge'un kurucusu Jack Huff, arazinin milli park olarak belirlenmesinden sekiz yıl önce, 1926 yılında inziva yerini inşa etmeye başladı.

2018 işletme sezonu Mart ortasından 20 Kasım'a kadar sürüyor ve pansiyonun genel müdürü John Northrup, sekiz aylık sezon boyunca yaklaşık 12.000 geceleme misafirine ve yılda 15.000 günübirlik yürüyüşçüye ev sahipliği yaptığını söylüyor. (Günübirlik yürüyüşçüler pansiyondan yiyecek satın alabiliyor).

Konukların propan ısıtmalı ve gazyağı fenerli (elektrik yok) kütük kabinlerde uyuduğu kulübeye yalnızca beş patikadan birinde yürüyüş yaparak ulaşılabiliyor. Gün doğumunda güneşin doğuşunu görmek için Myrtle Point'e gitmek üzere erken uyanın.

6. Presidio'daki Han

San Francisco Presidio, Kaliforniya

Bir zamanlar San Francisco Presidio 'da görev yapan bekâr ABD Ordusu subaylarının kaldığı Georgian Revival tarzındaki bina 1903 yılında inşa edilmiş ve General John J. Pershing'e ithafen Pershing Hall olarak adlandırılmıştır. Ana Karakolda bulunan ve bir zamanlar karakolun sosyal merkezi olan bina, Presidio'daki Inn olarak restore edilmiştir.

ABD Ordusu 1994 yılında Presidio'dan ayrılmış ve otel 2012 yılında açılmıştır. Açılışından kısa bir süre sonra ABD Yeşil Bina Konseyi'nden LEED Altın Sertifikası aldı. Presidio Trust için hanı yöneten Waterford Hotels & Inns, Haziran 2018'in sonlarında Presidio Ana Karakolu'ndaki tarihi bir binada The Lodge at the Presidio'yu açacak.

7. The Inn at Brandywine Falls

Cuyahoga Vadisi Ulusal Parkı, Ohio

1848 yılında James ve Adeline Wallace'ın evi olarak Brandywine Şelalesi'ne bakan bir konumda inşa edilen Ohio'nun Cuyahoga Vadisi Milli Parkı 'ndaki Brandywine Şelalesi'ndeki Inn, 19. yüzyıldan kalma karakterini korumakla birlikte çiftlikten masaya yemek ve şimdi bir süit olan eski bir ahırda iki kişilik bir jakuzi sunmaktadır.

Cleveland ve Akron, Ohio arasında yer alan altı odalı hanın konumu, şehrin koşuşturmacasından uzakta bir sığınaktır. Yakınlardaki kuş gözlemciliği, yürüyüş, bisiklet ve kışın kros kayağı yapmak ya da sadece 65 metrelik şelalenin manzarasının tadını çıkarmak için uygun bir yerdir.

8. Old Faithful Inn

Yellowstone Ulusal Parkı, Wyoming

Yellowstone Ulusal Parkı'nın güneybatısında Old Faithful Gayzerinin yakınında yer alan Old FaithfulInn , mimar Robert Reamer tarafından tasarlanmış ve 1904 yılında yerel kütük ve taşlarla inşa edilmiştir.

Ulusal Tarihi Dönüm Noktası olan ve birçok devlet başkanına ev sahipliği yapan handa internet, televizyon, radyo veya klima bulunmamaktadır. Lobinin devasa taş şöminesinde arkadaşlarınızla buluşmak ya da yürüyüş yapmak ve ülkenin ilk milli parkını keşfetmek için dışarı çıkmak için bir neden daha. Otel her yıl Mayıs ayında açılmakta ve Ekim ayı başında kapanmaktadır.

9. Evergreen Lodge

Yosemite Ulusal Parkı, Kaliforniya

1921 yılında inşa edilen Evergreen Lodge , ilk olarak Hetch Hetchy Vadisi'ndeki O'Shaughnessy Barajı'nın inşasını desteklemek amacıyla inşa edilmiştir. Yosemite Ulusal Parkı'na bir mil uzaklıkta olan tesis aynı zamanda postane, genel mağaza ve restoran olarak da hizmet vermiştir.

Orman evi 1920'lerin sonunda, birkaç kez yenilenmiş olmasına rağmen bugün var olan ana orman evini inşa eden hancılar tarafından satın alınmıştır. Rehberli rekreasyon faaliyetleri ve yakındaki Yosemite'ye turlar düzenlenmektedir. Tümüyle yeni şeyler isteyen gezginler için sahipleri 2016 yılında parka bir milden daha kısa mesafede Rush Creek Lodge 'u açmıştır.

10. Volkan Evi

Hawaii Volkanları Ulusal Parkı, Hawaii

Kilauea'dakipatlamalar 11 Mayıs'tan bu yana Hawaii Volkanları Ulusal Parkının büyük bir bölümünü kapatmıştı, bu da park içindeki tek pansiyonun da kapanması anlamına geliyordu. Park 22 Eylül'de yeniden açıldı ve otelin 6 Ekim'de yeniden açılması planlanıyor.

Volkan Evi ziyaretçilerin aktif bir yanardağa yakınlaşmasını sağlar. İlk olarak 1846 yılında, günümüzde Hawaii Volkanları Ulusal Parkı olarak adlandırılan yerde açılan Volkan Evi , Kilauea'nın zirvesindeki Halema'uma'u Krateri'ne bakmaktadır.

Eyaletin en eski oteli olan otel, 7 milyon dolarlık bir renovasyonun ardından 2013 yılında yeniden açılmıştır. Kilauea yanardağına ve Hawaii yağmur ormanlarına bakan odalar ve ziyaretçileri Napau Trail'e götüren bir yürüyüş yolu bulunmaktadır. Yolların son patlamadan sağ çıktığını varsayarsak, 11 millik bir sürüş sürücüleri krater kenarının etrafına götürüyor.

Bu haber ilk olarak Haziran 2016'da yayınlanmış ve Eylül 2018'de güncellenmiştir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com