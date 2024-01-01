içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
PolitikaHaberlerBiz

Milletvekillerine göre Kaliforniyalı baba ve 10 yaşındaki oğlu, çocuğun başka bir çocuğu vurup öldürmesinin ardından tutuklandı

Sacramento İlçe Şerif Ofisi, Kaliforniyalı bir adam ve 10 yaşındaki oğlunun, çocuğun babasının arabasında bulduğu çalıntı bir silahla başka bir çocuğu vurarak öldürmesinin ardından tutuklandığını açıkladı.

 and  Max Becker
1 dakikada okunur

Milletvekillerine göre Kaliforniyalı baba ve 10 yaşındaki oğlu, çocuğun başka bir çocuğu vurup öldürmesinin ardından tutuklandı

Milletvekilleri, Cumartesi günü saat 16:30 sularında Greenholme Drive'ın 4700 bloğunda bir ateş etme ihbarına yanıt verdiklerinde, 10 yaşındaki bir çocuk olan kurbanı otoparkta tepkisiz ve başından ve boynundan kanlar akarken bulduklarını söyledi.

Çocuk yerel bir hastaneye kaldırılmış ve daha sonra burada öldüğü açıklanmıştır.

"Aynı anda, olay yerindeki tanıklar Milletvekillerine ateş etmekten sorumlu kişi(ler)in yakındaki bir daireye kaçtığını söyledi." "Milletvekilleri o apartmandaki tüm bireyleri çağırdı ve olay çıkmadan herkesi gözaltına aldı. Daireden bir yetişkin ve iki çocuk gözaltına alındı."

Şerifin ofisine göre yetişkinin kimliği 53 yaşındaki Arkete Davis olarak belirlendi.

Milletvekilleri ayrıca Davis'in 10 yaşındaki oğlunun da gözaltına alındığını, oğlunun babasına sigara almaya gittiğinde babasının aracından bir silah aldığını söyledi.

Milletvekilleri, 10 yaşındaki çocuğun "kurbanı bir kez vurmaya devam etmeden ve yakındaki bir daireye kaçmadan önce" babasının silahı olduğunu söyleyerek övündüğünü söyledi.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, "Dedektifler yakındaki bir çöp kutusunda Davis'in atmaya çalıştığına inanılan bir ateşli silah buldu" denildi.

Milletvekilleri, Davis'in ateşli silah sahibi olmasının ya da bulundurmasının yasal olarak yasak olduğunu ve ele geçirilen ateşli silahın 2017 yılında çalındığının rapor edildiğini söyledi.

Milletvekilleri, 10 yaşındaki çocuğun cinayet şüphesiyle tutuklandığını ve Sacramento İlçesi Gençlik Gözaltı Tesisine götürüldüğünü söyledi.

Milletvekilleri, babası Davis'in ateşli silahlarla ilgili çeşitli suçlamaların yanı sıra çocukları tehlikeye atma ve suç ortaklığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şerifin ofisine göre Davis 500,000 $ kefaletle tutuluyor ve 3 Ocak'ta mahkemeye çıkması planlanıyor.

Davis'in bir avukat tutup tutmadığı belli değil.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Başkan Joe Biden 1 Kasım 2023 tarihinde Marine One'a binip Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Gül....aussiedlerbote.de
Politika

2024'te nelerin tehlikede olduğu

Amerika ve dünya, önümüzdeki yıl kritik anlar yaratacak önemli çatışmaların, çok önemli küresel seçimlerin ve jeopolitik güçlerin sonucuna bağlı olarak 1 Ocak 2025'e kadar göz kamaştırıcı bir şekilde farklı görünebilir.

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık
Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, Başkan Joe Biden'ın 7 Şubat 2023 tarihinde ABD Kongre....aussiedlerbote.de
Politika

Roberts yıl sonu raporunda yapay zekanın 'hukuku insanlıktan çıkardığı' uyarısında bulundu ancak Trump'ın hukuki anlaşmazlıklarından ve Yüksek Mahkeme etik reformundan kaçındı

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts Pazar günü yayınladığı yıllık raporda ABD yargı sisteminde yapay zekanın artan varlığına ilişkin endişelerini dile getirerek, gelişmekte olan teknolojinin "hukuku insanlıktan çıkarma" ve adalet sisteminde adil muameleyi tehlikeye atma riski taşıyabileceği...

 and  Viktoriya Miller
Üyeler Herkese Açık
ABD Donanması tarafından sağlanan bu görüntüde amfibi havuz çıkarma gemisi USS Carter Hall ve....aussiedlerbote.de
Politika

Beyaz Saray, ABD helikopterlerinin Kızıldeniz'de Husi teknelerini batırarak mürettebatı öldürmesinin ardından daha geniş bir çatışma arayışında olmadığını açıkladı

ABD helikopterlerinin Kızıldeniz'de ateş açarak üç Husi teknesini batırmasının ardından Beyaz Saray Pazar günü yaptığı açıklamada Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma arayışında olmadığını belirtti.

 and  Anne Legman
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Başkan Joe Biden 1 Kasım 2023 tarihinde Marine One'a binip Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Gül....aussiedlerbote.de
Politika

2024'te nelerin tehlikede olduğu

Amerika ve dünya, önümüzdeki yıl kritik anlar yaratacak önemli çatışmaların, çok önemli küresel seçimlerin ve jeopolitik güçlerin sonucuna bağlı olarak 1 Ocak 2025'e kadar göz kamaştırıcı bir şekilde farklı görünebilir.

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık