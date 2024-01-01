Milletvekillerine göre Kaliforniyalı baba ve 10 yaşındaki oğlu, çocuğun başka bir çocuğu vurup öldürmesinin ardından tutuklandı

Milletvekilleri, Cumartesi günü saat 16:30 sularında Greenholme Drive'ın 4700 bloğunda bir ateş etme ihbarına yanıt verdiklerinde, 10 yaşındaki bir çocuk olan kurbanı otoparkta tepkisiz ve başından ve boynundan kanlar akarken bulduklarını söyledi.

Çocuk yerel bir hastaneye kaldırılmış ve daha sonra burada öldüğü açıklanmıştır.

"Aynı anda, olay yerindeki tanıklar Milletvekillerine ateş etmekten sorumlu kişi(ler)in yakındaki bir daireye kaçtığını söyledi." "Milletvekilleri o apartmandaki tüm bireyleri çağırdı ve olay çıkmadan herkesi gözaltına aldı. Daireden bir yetişkin ve iki çocuk gözaltına alındı."

Şerifin ofisine göre yetişkinin kimliği 53 yaşındaki Arkete Davis olarak belirlendi.

Milletvekilleri ayrıca Davis'in 10 yaşındaki oğlunun da gözaltına alındığını, oğlunun babasına sigara almaya gittiğinde babasının aracından bir silah aldığını söyledi.

Milletvekilleri, 10 yaşındaki çocuğun "kurbanı bir kez vurmaya devam etmeden ve yakındaki bir daireye kaçmadan önce" babasının silahı olduğunu söyleyerek övündüğünü söyledi.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, "Dedektifler yakındaki bir çöp kutusunda Davis'in atmaya çalıştığına inanılan bir ateşli silah buldu" denildi.

Milletvekilleri, Davis'in ateşli silah sahibi olmasının ya da bulundurmasının yasal olarak yasak olduğunu ve ele geçirilen ateşli silahın 2017 yılında çalındığının rapor edildiğini söyledi.

Milletvekilleri, 10 yaşındaki çocuğun cinayet şüphesiyle tutuklandığını ve Sacramento İlçesi Gençlik Gözaltı Tesisine götürüldüğünü söyledi.

Milletvekilleri, babası Davis'in ateşli silahlarla ilgili çeşitli suçlamaların yanı sıra çocukları tehlikeye atma ve suç ortaklığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şerifin ofisine göre Davis 500,000 $ kefaletle tutuluyor ve 3 Ocak'ta mahkemeye çıkması planlanıyor.

Davis'in bir avukat tutup tutmadığı belli değil.

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Kaynak: edition.cnn.com