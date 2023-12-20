Milletvekilleri, Kongre'nin artan krizleri ele alamaması nedeniyle Ocak ayında yaşanacak karmaşadan korkuyor

Senatörler Çarşamba günü tatile çıktılar ve arkalarında Kongre'nin Ocak ayında iç ve uluslararası krizler artarken hemen çözmesi gereken bir yığın sorun bıraktılar.

Yeni yılda Kongre'nin birkaç gün içinde hükümeti nasıl finanse edeceğini ve federal hükümetin bir kısmının kapanmasını nasıl önleyeceğini bulması gerekecek. Bundan iki haftadan daha kısa bir süre sonra, hükümetin geri kalanı için başka bir kapanma kapıda.

Ayrıca, Cumhuriyetçilerin ABD'nin savaş halindeki iki müttefikinin (Ukrayna ve İsrail) yardımına koşmadan önce çözülmesi gerektiğinde ısrar ettikleri güney sınırındaki krizlerin nasıl ele alınacağı konusunda derin partizan bölünmeler var.

Bir de her partinin kendi içindeki bölünmeler var. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Cumhuriyetçi liderleri harcama stratejileri konusunda keskin görüş ayrılıkları yaşıyor. Ve giderek artan sayıda Demokrat, İsrail'in savaşı sürdürmesi konusunda Beyaz Saray ile aralarındaki anlaşmazlığın ortasında, Gazze'deki insani krizin ortasında İsrail'e yardım ve yerinden edilmiş Filistinliler için para konusunda koşullar konulmasını istiyor.

Yaklaşan fırtına, her iki partiden milletvekillerini, tarihsel olarak verimsiz 118 Kongre'nin ülkeyi daha da derin bir krize sürükleyeceğinden korkutuyor.

Senato'nun iki numaralı Demokratı olan Çoğunluk Sözcüsü Dick Durbin, Ocak ayında yaşanacaklardan korkup korkmadığı sorulduğunda "Tanrım, evet" dedi.

Bazıları krizlerin -bir şekilde- önleneceğine inanıyor ama pek de emin değiller.

Vermont Demokratlarından Senatör Peter Welch, "Normalde günün sonunda bir şekilde bir sonraki adıma geçeriz," dedi. "Ama bu tam anlamıyla bir güven reçetesi değil."

Diğerleri ise 118. Kongre'yi nasıl gördükleri konusunda açık sözlü davrandılar. Tennessee'den Cumhuriyetçi Temsilci Tim Burchett, 118. Kongre'nin verimli geçtiğine inanıp inanmadığı sorulduğunda açıkça şöyle dedi: "Hayır."

Meclis ve Senato kapanma tarihi öncesinde çatışıyor

Milletvekilleri yeni yılda geri döndüğünde, 19 Ocak'a kadar hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için dokuz yasama günü olacak. Federal hükümetin geri kalanı için ikinci kapanma tarihi ise sadece birkaç hafta sonra 2 Şubat'ta. GOP liderliğindeki Temsilciler Meclisi ve Demokratlar liderliğindeki Senato'nun farklılıkları gidermek için henüz bir yolu yok.

Perde arkasında, ödenekler ve liderlik personeli gelecek yıl için harcama seviyeleri üzerinde bir anlaşma bulmaya çalışıyor, ancak bu görüşmelere katılan kaynaklar müzakerelerin herhangi bir ilerleme sağlamadığını söylüyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, hükümeti açık tutmak için kısa vadeli bir yama peşinde koşmayacağını açıkça belirtti - bu nedenle Temsilciler Meclisi GOP liderliğinin önümüzdeki Eylül ayı sonuna kadar hükümet fonunun tam yıl uzatılmasını tercih edeceği beklentisi artıyor. Ancak bu plan Senato'daki üst düzey Cumhuriyetçilerin sert tepkisine neden oldu bile.

Tahsisat Komitesi'nin en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Maine Senatörü Susan Collins, "Tam yıllık bir CR son derece zarar verici olur," diyerek, sürekli çözüm ya da CR olarak bilinen geçici bir tedbirden söz etti. "Vergi mükelleflerine daha fazla paraya mal olacak, Savunma Bakanlığı'nda 330 proje ve programın askıya alınmasına yol açacaktır."

Senato GOP lideri Mitch McConnell da Salı günü düzenlediği basın toplantısında benzer kaygıları dile getirdi.

McConnell gazetecilere verdiği demeçte "Bir yıl boyunca bir CR kabul edilemez" dedi. "Özellikle savunma için yıkıcı bir durum ve devam eden savaşlarımız var. Bu nedenle ana hatlar üzerinde bir anlaşmaya varmamız ve mümkün olan en kısa sürede bir sonuca ulaşmamız gerekiyor."

Ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi liderler, sağ kanatlarından geçici bir çözümle daha da derin kesintilere gitmeleri yönünde baskı görüyorlar ki bu da neredeyse kesin olarak Beyaz Saray ve Senato'daki Demokratların da muhalefetine yol açacaktır.

GOP Senato Başkanı Güney Dakota Senatörü John Thune gazetecilere verdiği demeçte, "Hem Ocak hem de Şubat aylarında harcamalar konusunda büyük bir kavga yaşanacak," dedi.

İki meclis arasındaki farklar çok keskin. Senato, iki partili bir temelde, borç tavanı yasasında belirtilen 1.59 trilyon dolarlık harcama sınırlarını ve diğer tasarrufların yeniden programlanmasına yönelik bir anlaşmayı - bu yılın başlarında dönemin Sözcüsü Kevin McCarthy ile Beyaz Saray arasında yapılan bir anlaşma - savunma ve diğer acil durumlar için 13.7 milyar dolarlık ek bir fonla büyük ölçüde takip etti.

Temsilciler Meclisi ise çok daha düşük seviyelerdeki tasarıları komiteden geçirdi ve sadece GOP oylarıyla geçirebildikleri tasarıları geçirerek harcama seviyelerini 1,5 trilyon dolar olarak belirlemeyi ve tüm kesintilerin savunma dışı programlara gitmesini hedefledi. Bu farklılıklar devam ediyor ve yardımcılar bunun bir yıl sürecek bir devam kararı olasılığını artırabileceğini söylüyorlar ki bu da borç tavanı yasasında yer alan bir hükmün sonucu olarak tetiklenecek otomatik kesintiler nedeniyle savunma ve savunma dışı programlar için önemli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyorlar.

Temsilciler Meclisi'ndeki bazı üst düzey Cumhuriyetçiler de geçici çözüm ihtimalinden endişe duyuyor.

Oklahoma'dan üst düzey bir Cumhuriyetçi ödenekçi olan Temsilci Tom Cole, "Bir CR gerçekten kötü haber," dedi. "Yönetim için kötü haber. Denizaşırı ülkelerdeki düşmanlarımıza kötü bir sinyal ve savunmada büyük bir kesinti olacak. Bu çok mümkün ve hatta bazı açılardan en olası (seçenek) ama istenen sonuç bu olmamalı ve (Johnson'ın) istediğini bildiğim bir şey de değil. Müzakere edilmiş bir anlaşmayı tercih ederdi."

Diğerleri ise bir krizden kaçınmak için takvimde bu kadar az zaman kalmışken herhangi bir sorunun nasıl çözüleceğini şaşırmış durumdalar.

Batı Virginia Cumhuriyetçi Senatörü Shelley Moore Capito hükümetin finansmanı konusunda "Kapanma konusunda endişeli değilim ama bunu nasıl yapacağımız konusunda endişeliyim" dedi.

2024 ve 2025 yılları için harcama tavanlarını belirleyen borç tavanı anlaşmasının müzakere edilmesine yardımcı olan Kuzey Carolina Cumhuriyetçisi Patrick McHenry, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun halihazırda kabul edilmiş olan yasayı takip etmesi gerektiğini savundu. Ancak Johnson bu yolu izlerse, finansman mücadelesini 2024'ün başlarına kadar ertelemek için kısa vadeli bir harcama anlaşmasını kabul ettiği için zaten kızgın olan sağ kanadından sert bir tepkiyle karşılaşacak - McCarthy'nin görevden alınmasına neden olan benzer bir dinamik.

McHenry, "Üst sınır belirlendi," dedi. "Yasayla belirlenmiş durumda. Beyaz Saray ile bir anlaşmamız var. Her şey belirlendi ama bunu uygulamak zaman alıyor. Haftalar alır ve biz birçok haftayı yaktık ve bu çok büyük bir hata."

Acil yardım paketi için beklentiler belirsiz

Son birkaç haftadır gece gündüz süren müzakerelere rağmen, iki partili bir grup senatör, yönetim yetkilileri ve lider yardımcıları, Ukrayna'ya daha fazla yardım enjekte etmek için önemli bir adım olan sınır güvenliği paketi üzerinde Noel'den önce bir anlaşmaya varamadı. Salı günü McConnell ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ortak bir açıklama yaparak "Senato'nun bu ulusal güvenlik sorunlarının cevapsız kalmasına izin vermeyeceği" sözünü verdi.

Ancak milletvekilleri Ocak ayında geri döndüğünde, başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ediyor olacak ve partisini Ukrayna'ya yönelik fonların kesilmesini desteklemesi için kışkırtan GOP'un önde gelen adayı Donald Trump adaylığı kazanma yolunda ilerliyor olabilir. Ayrıca Trump, göçmenlik konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın yetersiz olduğunu söyleyebilir ki bu da iki partili bir plan için Kongre'de GOP'un desteğini kazanmayı zorlaştırabilir.

Thune, Trump'ın olası muhalefeti sorulduğunda "Bu olabilir," diye kabul etti. "Ama bence sonuçta, doğru olduğuna inandığımız politikaları uygulamaya koyduğumuz sürece... umarım Senato'da ve Meclis'te, başkalarının bu konuda ne söyleyebileceğinden bağımsız olarak, bir şeyler yapmak için gerekli oyları alabiliriz."

Biden yönetimi yetkilileri aylardır Ukrayna'ya yönelik fonların neredeyse tükendiği, Ukraynalılara yardım için yaklaşık 1 milyar dolar ve savunma gözetim fonlarında da bir milyar dolar kaldığı konusunda uyarıda bulunuyor. Bundan sonra ABD'nin Ukrayna'ya para ve silah gönderme seçeneklerinin tükeneceği uyarısında bulundular.

Ancak senatörler sınır konusunda anlaşmaya varabilseler bile, paketin Demokratların reddettiği Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen göçmenlik tasarısındakine benzer sağlam sınır güvenliği önlemleri içermesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Johnson'ın böyle bir paketi gündeme getirmeye istekli olacağının garantisi yok. Aşırı sağcılardan bazıları, Johnson'ın yeni sınır politikaları karşılığında Ukrayna'ya fon sağlamak üzere Senato'da uzlaşmaya varması halinde tabanın isyan edeceğini söylüyor.

Trump'ın yakın müttefiklerinden Georgia'dan GOP Temsilcisi Marjorie Taylor Greene CNN'e verdiği demeçte "Sınır güvenliğimizi Ukrayna sınırıyla eşleştirmenin Amerikan halkına hakaret olduğunu düşünüyorum" dedi. "Bu tamamen yanlış. Sınırımız her şeyden önce gelmeli."

Yine de Beyaz Saray'ın güney sınırında daha fazla kısıtlamayı benimseme isteği - potansiyel olarak daha sıkı iltica yasaları ve belgesiz göçmenleri sınır dışı etmek için daha fazla yetki ile birlikte - soldan sert tepkilere yol açtı.

"Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Sınırdaki durumu çözmeyecek. Sadece daha fazla kaosa neden olacak acımasız politikalara geri dönülüyor," diyen Washington eyaleti Demokratlarından ve Kongre İlerici Grubu lideri Temsilci Pramila Jayapal CNN'e konuştu. "Nihayetinde, göçmenleri otobüsün altına atacak."

Ancak göçmenlik meselesi çözülse bile Demokratlar Filistinlilere daha fazla insani yardım yapılması konusunda baskı altında kalacaklar ki bu da sağ kesimin tepkisini çekebilir.

Dış İlişkiler Komitesi'nde Hawaii'li bir Demokrat olan Senatör Brian Schatz, partisinin İsrail'in savaşı yürütmesine koşullar koyma konusunda görüşmeler yaptığını söyledi - Demokratlar arasında hız kazanan ancak halihazırda sert GOP muhalefetine neden olan bir başka karmaşık konu.

Schatz, "Meclis ile bir uzlaşmaya varmamız gerekecek, bu nedenle neyin mümkün olduğunu bilmiyorum" dedi. "Ancak Kongre üyelerinin İsrail'den bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri dış politikası ve uluslararası silahlı çatışma hukukuna uygun bir şekilde yürütmesini istemelerinin adil olduğunu düşünüyorum. Gerçek şu ki her federal ödeneğin koşulları vardır. Asıl soru bu federal ödeneğin koşullarının ne olduğudur."

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Kaynak: edition.cnn.com