Mike Grier NHL tarihinin ilk siyahi genel müdürü oldu

Sharks, oyuncu ve daha sonra antrenör, gözlemci ve yönetici olarak neredeyse bir ömür geçiren Grier'in "Sharks'ın hokeyle ilgili operasyonlarının tüm yönleriyle ilgili genel yetkiye" sahip olacağını söyledi.

14 sezonluk NHL kariyeri boyunca 1.000'den fazla maçta forma giyen Grier, üç yıl boyunca Sharks'ta oynadı. Takımın yedek kaptanı olarak görev yapan Grier, bu süre zarfında 78 sayı (35 gol, 43 asist) kaydetti.

Grier yaptığı basın açıklamasında, "San Jose Sharks'ın genel menajeri olma fırsatı bana verildiği için son derece gururlu ve minnettarım," dedi.

"Ekibimle birlikte, Sharks taraftarlarının izlemekten keyif alacağı ve gurur duyacağı hızlı, rekabetçi ve çalışkan bir takım kurmanın zorluğunu dört gözle bekliyorum. San Jose'de oynarken en çok hatırladığım şeylerden biri, taraftarlarımızın tutkuları ve enerjileriyle SAP Center'ı oynanması en zor binalardan biri haline getiren ev sahibi avantajıydı" dedi.

Profesyonel sporda üst düzey yöneticilik aileden geliyor.

47 yaşındaki Grier, Miami Dolphins genel menajeri Chris Grier'in küçük kardeşi. Yaşlı Grier 20 yılı aşkın süredir NFL takımında çalışıyor ve 2016'dan bu yana futbol operasyonlarını yönetiyor.

Babaları Bobby ise Ulusal Futbol Ligi'nde uzun yıllar koçluk, gözlemcilik, yöneticilik ve danışmanlık yapmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com