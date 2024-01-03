Mikaela Shiffrin 81. Dünya Kupası zaferinin ardından Lindsey Vonn'un rekoruna bir galibiyet uzaklıkta

Bu Shiffrin'in üst üste beşinci galibiyetiydi ve henüz bitmemiş olabilir. Perşembe günü Zagreb'de yapılacak bir başka slalom yarışıyla birlikte, 27 yaşındaki sporcu vatandaşı Vonn'un rekorunu egale edebilir ve kayak tarihindeki yerini sağlamlaştırabilir.

Shiffrin ayrıca şu anda İsveçli Ingemar Stenmark'a ait olan Dünya Kupası galibiyet rekorunu egale etmekten sadece beş galibiyet uzakta.

Shiffrin zorlu koşullarda elde ettiği zaferin ardından "İnanılmaz derecede mutluyum" dedi. "Bugün kayarken çok eğlendim. Her iki pistte de gerçekten en iyi kayışımı yaptım.

"En iyisinden daha azı işe yaramaz. İhtiyacım olan tüm riskleri aldım ve finişe ulaşmayı başardım. Yeterince iyi olduğunda bu harika bir duygu."

İlk turda 0.23 saniye öne geçen Shiffrin, ikinci turda Zagreb'deki yumuşayan ve çamurlu karda ustalaşarak Olimpiyat slalom şampiyonu Slovak Petra Vlhová'nın 0.76 saniye ve İsveçli Anna Swenn Larsson'un 1.21 saniye önünde finiş gördü.

Shiffrin'in galibiyet serisi 18 Aralık'ta İsviçre'nin St Moritz kentinde yapılan Super G yarışmasına kadar uzanıyor ve ardından Avusturya'nın Semmering kentinde dev slalom (iki kez) ve slalomda zaferler elde etti.

Üst üste daha fazla yarış kazanan tek kadın kayakçı, 1988 ve 1989 yılları arasında üst üste sekiz yarış kazanan İsviçreli Vreni Schneider ve 1997'de üst üste altı yarış kazanan Alman Katja Seizinger'dir.

Shiffrin'in son dönemdeki formu, üç kez Olimpiyat madalyası kazanan sporcunun Pekin Oyunlarında podyuma çıkamadığı geçen yılın başından bu yana kayda değer bir geri dönüş anlamına geliyor.

Son beş yarışında beş slalom galibiyeti bulunan Shiffrin, yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkinliği iptal etmesinden önce, Perşembe günü aynı pistte yapılacak yarışı kazanmanın güçlü favorisiydi.

İlk yarışın yerel saatle öğleden sonra 3'te (Doğu Saatiyle sabah 9), ikincisinin ise öğleden sonra 6'da (ET ile öğleden sonra 12) başlaması bekleniyordu.

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Kaynak: edition.cnn.com