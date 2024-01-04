Microsoft, Windows klavyesinde 30 yıldır yaptığı en büyük güncelleme olan 'Copilot' tuşunu tanıttı

Yazılım devi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Copilot tuşunun yakında Windows işletim sistemi üzerinde çalışan çeşitli üreticiler tarafından üretilen ve satılan bazı yeni PC'lere geleceğini ve "AI PC yılını" müjdelediğini söyledi.

Bu, PC kullanıcılarının yakında tek bir düğmeye tıklayarak yazılım devinin yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'a soru sorabilecekleri ya da e-posta taslaklarına yardımcı olabilecekleri anlamına geliyor.

Microsoft'un başkan yardımcısı ve tüketici pazarlama müdürü Yusuf Mehdi, Copilot anahtarını duyuran bir şirket blog yazısında, "Bu sadece insanların bilgisayar deneyimini basitleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda onu güçlendirecek ve 2024'ü AI PC yılı haline getirecek" dedi.

Mehdi, yeni anahtarın nihayetinde "Copilot'u günlük hayatınıza dahil etmeyi sorunsuz hale getireceğini" de sözlerine ekledi. Copilot, Microsoft'un yapay zeka girişimine yaptığı 13 milyar dolarlık yatırımın ardından OpenAI'nin temel teknolojisi tarafından destekleniyor.

Copilot henüz ülkenizde kullanılamıyorsa veya cihazınızda etkin değilse, Copilot tuşuna basıldığında Windows Arama başlatılacaktır.

Yeni tuş Copilot şerit logosuna sahip ve klavyenin sağ alt tarafında, Boşluk çubuğu ve Alt düğmesinin yanında yer alıyor.

Bu ekleme, Microsoft'un 1994 yılında Windows tuşunu eklemesinden bu yana Windows PC klavyesinde yapılan ilk büyük değişikliği işaret ediyor. Bu düğme Dell, Lenovo ve HP gibi şirketler tarafından satılan dizüstü ve masaüstü klavyelerde yer alıyordu.

Microsoft'un bu hamlesi, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan ve çok sayıda şirketin daha fazla yapay zeka ürünü güncellemesinin tanıtılmasının beklendiği CES teknoloji kongresinden hemen önce duyuruldu. Geçtiğimiz yıl boyunca, Büyük Teknoloji şirketleri yapay zeka araçlarını geliştirmek ve ürün yelpazelerine entegre etmek için yarıştı.

Copilot anahtarını duyuran şirket blogunda Mehdi, 2024'te Microsoft için "yapay zekanın sistemden silikona ve donanıma kadar Windows'a sorunsuz bir şekilde dokunacağı" "önemli bir değişim" olacağını da belirtti.

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Kaynak: edition.cnn.com