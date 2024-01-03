Mickey Mouse'un az bilinen bir versiyonu 'Steamboat Willie'den önce geldi - ve pek de hoş değildi

Yaramaz Walt Disney ikonu 1928'den itibaren ABD'deki sinemalarda ana filmlerden önce gösterilen kısa filmlerde rol aldı. Siyah-beyaz maskaralıkları ve yenilikçi ses teknolojisiyle desteklenen tiz gıcırtısıyla sinemaseverleri büyülüyordu.

O günlerden kalma en iyi bilinen Mickey Mouse filmi, o yılın Kasım ayında sinemalarda gösterime giren ve uluslararası ününü başlatan yedi dakikalık kısa film "Steamboat Willie"dir. Ancak bu Mickey'nin beyaz perdeye ilk çıkışı değildi. İlk olarak "Steamboat Willie "den aylar önce deneme gösterimi yapılan ve Mickey'yi pek de hoş olmayan bir şekilde tasvir eden sessiz bir kısa film olan "Plane Crazy"de yer aldı.

Telif hakkı 1928'de alınan "Plane Crazy "nin sessiz versiyonu bu yıl "Steamboat Willie "ye katılarak kamu m alı oldu, yani izinsiz olarak paylaşılabilecek, kopyalanabilecek ya da kullanılabilecek.

"Steamboat Willie "nin aksine, hayranları "Plane Crazy "yi Disney+'da bulamayacak ya da Disney tarihinin yıllıklarında geçici bir sözden fazlasını kazanamayacak. İşte Mickey Mouse'un ilk kısa filmi hakkında bilmeniz gerekenler ve muhtemelen neden aşina olmadığınız.

'Çılgın Uçak' hemen başarıya ulaşmadı

"Uçak Delisi "nde Mickey, 1927'de New York'tan Paris'e tarihi uçuşunu tamamlayan Charles Lindbergh'i taklit etmek amacıyla iki kişilik bir uçağa pilotluk yapmak için yola çıkar. Minnie yolcu koltuğuna oturur ve bazı çılgın aksilikler ve Clarabelle İneği'nin yanlışlıkla sağılmasından sonra çift başarılı bir şekilde havalanır.

İşte o zaman işler biraz garipleşmeye başlar. Minnie'nin teklifini reddetmesi üzerine Mickey onu korkutmak için uçağı cüretkâr dönüşlerle yönlendirir. Minnie korkudan titrediğinde, Mickey ona güler ve ardından onu istenmeyen bir öpücüğün içine çeker.

Sevgilisinin maskaralıklarından bıkan Minnie sonunda uçaktan atlar ve donunu kullanarak güvenli bir yere paraşütle atlar. Mickey'nin inişi çok daha az zariftir ve kabaran iç çamaşırlarına güldükten sonra Minnie tarafından reddedilir.

"Çılgın Uçak" ve bir başka ilk kısa film olan "Dörtnala Güreşen Gaucho" sessiz filmler olarak hemen başarı kazanmadı. Disney ve işbirlikçisi Ub Iwerks "Steamboat Willie "de animasyonlarını sesle senkronize edene kadar izleyiciler çizgi fareyi sevmeyi öğrenemedi.

"Steamboat Willie "nin başarısından yararlanmak için 1929'da "Plane Crazy" ve "The Gallopin' Gaucho "nun sesli versiyonları sinemalarda gösterime girdi. ("Çılgın Uçak" 2025 yılına kadar kamu malı olarak kullanılamayacak.

İlk Mickey Mouse şimdikinden daha acımasızdı

İlk Mickey çizgi filmleri onu, hayranlarının bugün bildiği iyi huylu Disney maskotundan daha dikenli ve öfke nöbetine eğilimli olarak tasvir ediyordu. Sevgili Minnie'sine karşı bir cadaloz gibi davranıyor, döne döne onun midesini bulandırıyor ve öpücüklerini çalıyordu. Bu Mickey öfkeleniyor, kavga ediyor ve düzenli olarak başarısız oluyordu - bunların hepsi ilk çekiciliğinin bir parçasıydı.

Disney+ belgeseli "Mickey "de baş animatör Eric Goldberg, "Mickey mükemmel değildi, ama her zaman durumlardan kurtulmak için becerikli bir yol bulurdu" diyor: Bir Farenin Hikayesi" adlı belgeselde şöyle diyor.

Mickey sinemaya giden çocuklar tarafından sevilmeye başlayınca, animasyon tarihçisi David Gerstein'in sözleriyle, "kendine çeki düzen verme" zamanı geldi.

"Gerstein Disney+ belgeselinde şöyle diyor: "'Kötü davranış' olarak değerlendirilebilecek hiçbir şekilde davranamaz. Mickey 1930'ların ortalarında sterilize edilmiş bir düz adam haline geldi ve o zamandan beri de öyle kaldı.

Çağdaş izleyiciler daha eski, daha kaba Mickey'ye karşı endişelerini dile getirdiler. Rian adlı bir Letterboxd kullanıcısı, Farenin "Uçak Delisi" versiyonunun Minnie'yi manipüle eden ve uçağında kullanmak için bir hindinin kuyruğunu acımasızca koparan "biraz lağım faresi" olduğunu belirtti.

Mickey daha önceki bir karakterin yerini aldı

Mickey Mouse, Walt Disney'in ikinci antropomorfik çizgi film yaratığıydı, ancak mucidin gerçek mülkiyetine sahip olduğu ilk yaratıktı.

İddiaya göre fare, Universal Pictures'ın Disney ve Iwerks'in 1920'lerin sonunda yarattığı Charlie Chaplin benzeri bir animasyon karakteri olan Oswald the Lucky Rabbit'in mülkiyetini geri almasının ardından 1928 yılında Walt Disney tarafından hayal edildi. Disney kısa animasyon filmleri yaratmaya devam etmek istiyordu ama Oswald olmadan yeni bir koca kulaklı yıldıza ihtiyacı vardı.

Mickey'nin kamu malı olması ne anlama geliyor?

İlk Mickey Mouse kısa filmlerinden ikisi artık kamu malı olduğu için, orijinal telif hakkı sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar bu kısa filmleri manipüle edebilir veya bunlardan alıntı yapabilir. Temel olarak, telif haklarının süresi dolmuştur ve eserler artık kamuya aittir.

Bunun nasıl görünebileceğine dair bir örnek için, yazar A.A. Milne'nin 2022 yılında kamu malı olan orijinal Winnie-the-Pooh hikayelerine bakabiliriz. Disney'in Pooh ve Yüz Dönüm Ormanı'ndaki komşularının animasyon versiyonları telif haklarıyla korunmaya devam ederken, Milne'nin Pooh hikayelerinin telif hakkı süresi doldu. Dolayısıyla, 2023 yılında İngiliz yönetmen Rhys Frake-Waterfield, Christopher Robin'den intikam almak isteyen katil bir Pooh ve Piglet hakkında bağımsız bir korku filmi yaptı.

Ancak yaratıcıların yapamayacağı şey, Walt Disney Company'nin katılımı ve izni olmadan Mickey ve Minnie'nin mevcut versiyonlarını bir projede kullanmaktır. Disney'in favori farelerinin yalnızca en eski siyah-beyaz versiyonları kamu malı haline gelmiştir.

CNN Business'a konuşan bir Disney sözcüsü, "Mickey'nin daha modern versiyonları Steamboat Willie telif hakkının sona ermesinden etkilenmeyecek ve Mickey hikaye anlatımımızda, tema parkı etkinliklerimizde ve ticari ürünlerimizde Walt Disney Company'nin küresel bir elçisi olarak öncü bir rol oynamaya devam edecek" dedi.

CNN, "Çılgın Uçak" ve "Steamboat Willie" için ileriye dönük planları hakkında yorum yapmak üzere Disney'e ulaştı.

Bu arada, pek çok hayran nehir gemisi kaptanı Mickey'yi çizgi filmlere, memlere ve diğer orijinal - ve kesinlikle Disney'e benzemeyen - senaryolara dahil etmenin kurnazca yollarını buldu bile.

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Kaynak: edition.cnn.com