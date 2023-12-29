Mick Schumacher Hockenheim'da babası Michael'ın eski Ferrari'sini kullanacak

F2004, yaşlı Schumacher'in 15 yıl önce yedi Formula 1 şampiyonluğunun sonuncusunu kazandığı Ferrari'ydi.

Oğlu, 27 Temmuz'da sıralama turlarından önce Hockenheim'da direksiyon başına geçecek ve ertesi gün de sürücüler geçidi öncesinde yarışacak.

20 yaşındaki pilot şu anda PREMA Racing ve Ferrari sürücü akademisi için Formula 2'de yarışıyor ve Hockenheim F2 takviminde yer almıyor.

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Alman pilot F1'in internet sitesine verdiği demeçte "Bu aracı Hockenheim'da kullanmanın harika olacağını düşünüyorum" dedi. "Bu pistte en son Formula 3 şampiyonluğumu kutladığım zaman bulunmuştum ve şimdi Formula 1 tarihinin en güçlü araçlarından birini kullanabileceğim. Yüzümde kocaman bir gülümseme beliriyor.

"Tüm motor sporları çılgınları çok özel ve harika bir anı dört gözle bekleyebilir."

Michael Schumacher ile baskın bir ortaklık kuran Ferrari'nin eski teknik direktörüRoss Brawn, bunun "duygusal bir an" olacağını söyledi.

'Duygusal bir an'

Şu anda F1'in motor sporları genel müdürü olan Brawn, "Mick'i pek çok harika anıyla bağlantılı bir otomobilin direksiyonunda görmek duygusal bir an olacak" dedi. "F2004, muhteşem bir grup insanın ve olağanüstü yetenekli bir sürücü olan Michael Schumacher'in sıkı çalışmasının sonucu olan altın bir dönemin doruk noktası olarak görülebilecek bir sezonda 15 galibiyet ve iki şampiyonluk alan harika bir otomobildi.

"Eminim ki Hockenheim'daki tüm taraftarlar, özellikle de kokpitte Mick varken, pistte yeniden kükrediğini görmekten memnun olacaklardır.

"Hayranlarımızdan en sık aldığımız taleplerden biri F1 tarihini yazan otomobilleri tekrar pistte görmek, dolayısıyla Hockenheim'daki bu gösteri sürüşü gerçekten kaçırılmayacak bir deneyim olacak."

Michael Schumacher Aralık 2013'te Fransa'da kayak yaparken başından ciddi bir şekilde yaralandıktan sonra evinde rehabilitasyonuna devam ediyor. İki ameliyat geçirdi ve tıbbi olarak komaya sokuldu.

Altı ay sonra menajeri Schumacher'in artık komada olmadığını söyledi, ancak durumuyla ilgili çok az ayrıntı kamuoyuna açıklandı.

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Kaynak: edition.cnn.com