Mick Schumacher Bahreyn'de Ferrari için ilk F1 testine çıkacak

Yedi dünya şampiyonluğunun beşini ünlü kırmızı otomobillerle kazanan efsanevi pilot Michael Schumacher'in oğlu, bu yılın başlarında Ferrari Geliştirme Akademisi (FDA) ile sözleşme imzaladı.

Ayrıca 2019'un ilk sezon içi testleri sırasında 2 Nisan'da Ferrari ve 3 Nisan'da Alfa Romeo (Ferrari'nin ortak olduğu) için test sürüşü yapması planlanıyor.

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Genç Schumacher, "Açıkçası çok heyecanlıyım ve Ferrari'ye bana bu fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum" dedi. "Harika bir deneyim olacağından emin olduğum bu deneyimi gerçekten dört gözle bekliyorum."

Sebastian Vettel sezon içi ilk testte Ferrari'nin diğer pilotu olarak Schumacher'e katılacak. Genç İngiliz pilot Callum Ilott da Mayıs ayındaki İspanya Grand Prix'sinden sonra Ferrari'nin Formula 1 aracını test edecek.

Takım Müdürü Mattia Binotto, "Yetenekli gençler için üst düzey bir eğitim programı olan Ferrari Sürücü Akademisi'nin değerine inanıyoruz" dedi.

"Bu nedenle Mick ve Callum'a bir Formula 1 aracı sürme deneyimi yaşama fırsatı verebildiğimiz için çok mutluyuz.

"Ocak ayında FDA'ya katılan Mick ve 2017'den beri bizimle olan Callum kesinlikle yükselişte olan sürücüler ve Bahreyn ve Barselona'daki testler gibi resmi bir ortamda SF90 kullanmanın kariyerlerinin bu aşamasında çok faydalı olacağına inanıyorum."

20 yaşındaki Schumacher son Formula 3 şampiyonu ve aynı zamanda bu hafta sonu Bahreyn'de Formula 2'deki ilk yarışına çıkacak.

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Kaynak: edition.cnn.com