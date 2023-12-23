Michigan'lı bir öğretmen, yüksek dereceyle mezun olacak ve 3 gün sonra doğum yapacaktı. Doğmamış bebeğinin başka planları vardı.

Ferris Eyalet Üniversitesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki Grace Szymchack, 18 Aralık'ta sezaryenle doğması planlanan bir kız bebeğe hamileydi.

Szymchack, Michigan'daki üniversiteden 15 Aralık'ta erken çocukluk eğitimi alanında lisans derecesiyle mezun olmayı planlıyordu.

Mezuniyet töreninde sahneye çıkarken yanında yeni bebeğinin de olacağını bilmiyordu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Szymchack, "Annabelle 6 Aralık'ta erken gelmeye karar verdi," dedi. "Ama bu derece için çok çalışmıştım ve sınıfımın geri kalanıyla birlikte yürümeye kararlıydım... bu yüzden onu mezuniyete yanımda getirdim."

Araştırmalar, kadınların yalnızca %5'inin doğum tarihlerinde doğum yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Szymchack, 10 günlük kızını kucağına almış ve mezuniyet cübbesinin içine sokmuş olarak 400'den fazla öğrenciyle birlikte mezun oldu.

Törenin canlı yayınlanan videosunda, Szymchack diplomasını gülümseyerek alırken küçük kızı sakin ve rahat görünüyordu.

Annabelle, Szymchack'ın ikinci çocuğu: Eşi Caleb ile birlikte 2022 yılında Isabelle'i dünyaya getirmişlerdi.

Traverse City, Michigan'dan gelen öğretmen, eğitimini, eğitimci olarak çalışmasını, anneliğini ve evliliğini bir arada yürüttükten sonra magna cum laude unvanını kazandı.

Northwestern Michigan College'da erken çocukluk gelişimi alanında ön lisans derecesine sahip olan Szymchack, her zaman öğretmenlik yapmayı planladığını söylüyor.

Açıklamaya göre, şu anda 3 yaşındaki çocuklar için bir devlet anaokulunda tam zamanlı öğretmenlik yapıyor.

Szymchack, "En çok miniklerle çalışmayı seviyorum," dedi. "Orada gerçekten bir etki yaratabileceğimi hissediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com