Michigan'daki ev patlamasında 4 kişi öldü

"Bomba gibi patladı. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum," diyor o sırada yakınlarda bulunan ve adı açıklanmayan bir komşu. "Hayatımda gördüğüm en korkunç şeydi."

Kanalın bildirdiğine göre, evi yerle bir eden patlama Cumartesi günü saat 15:50 civarında Washtenaw County'de, Ann Arbor'un yaklaşık 10 mil kuzeyinde meydana geldi.

Northfield Kasabası polis Teğmeni David Powell WDIV'e yaptığı açıklamada, memurların patlamanın meydana geldiği caddenin bitişiğindeki Highway 23 yakınlarında enkaz bulunduğunu bildiren bir çağrı aldıklarını söyledi. "Bu korkunç bir şey" diye ekledi.

Kanalın bildirdiğine göre patlamanın nedeni araştırılıyor.

CNN daha fazla bilgi için itfaiye ve polis yetkililerine ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com