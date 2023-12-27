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PolitikaHaberler

Michigan Yüksek Mahkemesi 'isyancı yasağı' davasını reddetti ve Trump'ı 2024 ön seçimlerinde oy pusulasında tuttu

Michigan Yüksek Mahkemesi, ABD Anayasası'nın "isyancı yasağı "na dayanarak eski Başkan Donald Trump'ın 2024 oy pusulasından çıkarılması girişimini reddetti.

 and  Viktoriya Miller
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Michigan Yüksek Mahkemesi'ne ev sahipliği yapan Michigan Adalet Sarayı, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü....aussiedlerbote.de
Michigan Yüksek Mahkemesi'ne ev sahipliği yapan Michigan Adalet Sarayı, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Lansing'de fotoğraflanıyor..aussiedlerbote.de

Michigan Yüksek Mahkemesi 'isyancı yasağı' davasını reddetti ve Trump'ı 2024 ön seçimlerinde oy pusulasında tuttu

Bu sonuç, 6 Ocak'taki Kongre Binası ayaklanmasındaki rolü nedeniyle Trump'ı önseçimden çıkaran Colorado Yüksek Mahkemesi'nin son kararıyla tezat oluşturuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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