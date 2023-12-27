Michigan Yüksek Mahkemesi 'isyancı yasağı' davasını reddetti ve Trump'ı 2024 ön seçimlerinde oy pusulasında tuttu
Bu sonuç, 6 Ocak'taki Kongre Binası ayaklanmasındaki rolü nedeniyle Trump'ı önseçimden çıkaran Colorado Yüksek Mahkemesi'nin son kararıyla tezat oluşturuyor.
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Kaynak: edition.cnn.com