Michigan Yüksek Mahkemesi 'isyancı yasağı' davasını reddetti ve Trump'ı 2024 ön seçimlerinde oy pusulasında tuttu

Genel olarak beklenen bu sonuç eski başkan için bir zafer olsa da, genel seçimlerde Trump'ı görevden alma çabaları yenilenebilir. Çarşamba günkü karar, 6 Ocak'taki Kongre Binası ayaklanmasındaki rolü nedeniyle Trump'ı önseçimden çıkaran Colorado Yüksek Mahkemesi'nin son kararıyla tezat oluşturuyor. Bu karar temyize götürülmek üzere durdurulmuştu.

Bu iki farklı kararla birlikte, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yapılması beklenen temyiz başvuruları, özellikle de ülke 2024 ön seçimlerinin başlamasına doğru koşarken daha da kritik bir hal alıyor. Colorado'dan farklı olarak Michigan 'daki dava hiçbir zaman duruşmaya çıkmadı ve sürecin başlarında reddedildi. Bir ara temyiz mahkemesi davanın usule ilişkin gerekçelerle reddedilmesi kararını onadı.

Davayı ilk ele alan Michigan İstinaf Mahkemesi yargıcı, eyalet yasalarının seçim yetkililerine başkanlık önseçim adaylarının uygunluğunu denetleme konusunda herhangi bir hareket alanı tanımadığını söyledi. Ayrıca davanın mahkemelerde karara bağlanmaması gereken siyasi bir soruyu gündeme getirdiğini söyledi.

Bu karar Michigan Temyiz Mahkemesi tarafından da onaylandı: "Şu anda gerçekleşmek üzere olan tek olay başkanlık ön seçimleridir. Ancak açıklandığı üzere, Trump'ın diskalifiye edilip edilmemesinin söz konusu oy pusulasındaki yeriyle bir ilgisi yoktur."

Michigan Yüksek Mahkemesi'nin kararı imzasızdı ve mahkeme oy sayımını açıklamadı.

Colorado'dan farklı olarak Michigan mahkemeleri davayı tamamen usule ilişkin gerekçelerle reddetmiştir. Mahkemeler, 6 Ocak'ın bir ayaklanma olup olmadığı ve Trump'ın bu ayaklanmaya katılıp katılmadığı sorularına hiç değinmedi.

Michigan yargıçlarından biri Çarşamba günü Michigan'ın Colorado'dan neden farklı olduğunu yazdı.

Yargıç Elizabeth Welch, Michigan yasasını Colorado'nun seçim yasasıyla karşılaştırarak, Trump karşıtlarının "Michigan Seçim Yasasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı makamına talip olan bir kişinin bu makama gelmek için yasal yeterliliğini kanıtlamasını gerektiren benzer bir hüküm tanımlamadıklarını" yazdı.

Michigan'daki alt mahkeme kararları, Trump'ın Cumhuriyetçi adaylığı kazanması halinde 14. Madde'ye yönelik gelecekteki itirazlara kapıyı açık tuttu. Welch Çarşamba günü yazdığı ayrı görüşte bu dinamiğe özellikle dikkat çekti.

Welch, "Temyiz Mahkemesi'nin bu konudaki kararını onaylıyorum, bu da temyiz başvurusunda bulunanların, Trump'ın 2024 yılında Cumhuriyetçilerin ABD Başkan adayı olması ya da bağımsız aday olarak bu göreve talip olması halinde, Michigan genel seçimlerine ilişkin yasal çabalarını yenilemelerine olanak tanıyor" diye yazdı.

Minnesota Yüksek Mahkemesi de geçtiğimiz ay benzer bir sonuca vararak Trump'ın da dahil olduğu bir "ayaklanma yasağı" davasının GOP önseçimleri açısından reddedilmesi gerektiğini, ancak Trump'ın adaylığı kazanması halinde davacıların yeniden dava açabileceklerini belirtmişti.

Truth Social'da Trump, kendisini oy pusulasından uzak tutmaya yönelik "acınası bir kumar" olduğunu söylediği bu durumu kınadı ve 2024'ün "hileli ve çalıntı" olma riski taşıdığı yönündeki asılsız uyarılarını tekrarladı.

Michigan'daki davayı açan Free Speech For People'ın hukuk direktörü Ron Fein, kararın "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi ancak "Michigan dışındaki hiçbir mahkeme için bağlayıcı olmadığını" belirtti. Davacıların bir diğer avukatı Mark Brewer ise Michigan'daki çabalarına devam edeceklerini söyledi.

Brewer açıklamasında, "Mahkemenin kararı hayal kırıklığı yarattı ancak daha sonraki bir aşamada, cumhuriyetimizi korumak için tasarlanan bu kritik anayasal hükmü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İç Savaş'ın ardından onaylanan 14. Değişiklik, Anayasa'yı destekleyeceklerine dair yemin eden memurların "ayaklanmaya karışmaları" halinde gelecekteki görevlerinden men edilmelerini öngörüyor. Bu hüküm binlerce eski Konfederasyon üyesini diskalifiye etmek için kullanıldı. Ancak 1919'dan bu yana sadece iki kez uygulanmış ve muğlak ifadeler cumhurbaşkanlığından bahsetmiyor.

Michigan'daki dava Eylül ayında bir grup seçmen adına Free Speech For People adlı bir savunuculuk örgütü tarafından açıldı. Kuruluş ayrıca Minnesota'da Trump'a karşı başarısız bir 14. Madde mücadelesi yürütmüş ve kısa süre önce Oregon'da yeni bir dava açmıştı. Colorado'daki dava liberal eğilimli ayrı bir grup tarafından başlatıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com