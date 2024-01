Michelle Yeoh 'The Brothers Sun' filminde oğullarına annenin en iyisini bildiğini öğretiyor

Konuyu takip etmeye çalışmak gerçekten konunun dışında, ancak hikaye Tayvanlı güçlü bir organize suç ailesinin liderine bilinmeyen taraflarca bir suikast girişiminde bulunulmasıyla harekete geçiyor.

Suç patronunun, ailenin acımasız infazcısı olarak eğitilen oğlu Charles (Justin Chien), ayrı bir saldırıdan kurtulduktan sonra, annesi Eileen (Yeoh) ve aile işini çevreleyen tehlikeli ayrıntılardan habersiz büyümüş olan küçük kardeşi Bruce'u (Sam Song Li) korumak için hızla Los Angeles'a gider.

Böylece dizi, uyumsuz bir kanka şablonunu benimsiyor; suskun Charles, bir anda insanların kendisini öldürmeye çalıştığını görünce anlaşılır bir şekilde biraz sarsılan bir öğrenci ve hevesli bir doğaçlama sanatçısı olan korunaklı Bruce ile vakit geçirme fırsatı buluyor.

Bu arada Eileen, oğullarından biriyle ayrılmasına neden olan koşullar ve kocasıyla ilişkisinin arka planından başlayarak her iki oğlundan da sırlar saklamıştır. Her iki oğul için de, Bruce'un durumunda Olivia Rodrigo'nun Disney Channel dizisi "Bizaardvark "taki diğer yarısı Madison Hu tarafından canlandırılan potansiyel yeni aşk ilgilerini ekleyin ve çok şey (ya da belki biraz fazla) oluyor.

"The Brothers Sun", "American Horror Story" gibi dizilerde Ryan Murphy ile sık sık işbirliği yapan Byron Wu ve Brad Falchuk tarafından ortaklaşa yaratılan ilginç bir yaratıcı soyağacına sahip. Dizi uluslararası bir tat ve dövüş sanatlarına düşkünlük sergilerken, bu durum,"Everything Everywhere All at Once" sonrası Yeoh'un (Netflix'in " The Witcher " prequel'inde de boy gösterdi) müthiş çapa görevi gördüğü aptal aile dinamikleri ile dengeleniyor.

Sekiz bölüm oldukça hızlı bir tempoda ilerliyor, ancak genellikle ince film tarzı kavramlar etrafında inşa edilen dizilerde olduğu gibi, sonda toparlanmadan önce orta bölümde hız biraz düşüyor.

Nihayetinde, "The Brothers Sun", diziyi parlatan çocuklar değil de, adı ne olursa olsun, Güneş Ana olsa bile, izlemeye değer olduğunu kanıtlıyor.

"The Brothers Sun" 4 Ocak'ta Netflix'te başlıyor.

