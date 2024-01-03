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Michelle Obama Hızlı Bilgiler

CNN'den Michelle Obama Hızlı Bilgiler'i görüntüleyin ve 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi ve first lady hakkında daha fazla bilgi edinin.

 and  Anne Legman
5 dakikada okunur
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Kişisel

Michelle Obama Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 17, 1964

Doğum yeri: Chicago, Illinois

Doğum adı: Michelle LaVaughn Robinson

Baba: Fraser Robinson, su filtreleme işçisi

Anne: Marian (Shields) Robinson

Evlilik Barack Obama (3 Ekim 1992-günümüz)

Çocuklar: Sasha, Malia

Eğitim: Princeton Üniversitesi, B.A., 1985; Harvard Üniversitesi, J.D., 1988

Din: Hristiyan

Diğer Gerçekler

Princeton'dan sosyoloji derecesi ile mezun oldu.

Chicago'da bir hukuk firması olan Sidley & Austin'de akıl hocası olarak görevlendirildiğinde Barack Obama ile tanıştı.

Babası multipl skleroz hastalığından muzdaripti ve sonunda öldü.

Bir Grammy Ödülü kazanmıştır.

Bir Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Zaman Çizelgesi

1988-1991 - Chicago'da Sidley & Austin'de avukat yardımcısı.

1991-1992 - Chicago Belediye Başkanı Richard Daley'in asistanı.

1992-1993 - Planlama ve Kalkınma Komiser Yardımcısı.

1993-1996 - Public Allies Chicago'nun kurucu icra direktörü.

1996-2002 - Chicago Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Dekan Yardımcısı ve Üniversite Toplumsal Hizmet Merkezi Direktörü.

2002-2005 - Chicago Üniversitesi Hastaneleri Toplumla İlişkiler İcra Direktörü.

2005-2007 - Walmart mağazaları için gıda tedarikçisi olan Tree House Foods'un yönetim kurulu üyesi.

2005-Ocak 2009 - Chicago Üniversitesi Hastaneleri Toplum ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı.

20 Ocak 2009- Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si oldu.

Nisan 2009 - "Michelle Obama: In Her Own Words" adlı kitabı yayımlandı.

Şubat 2009 - Vogue dergisinin Mart kapağında yer aldı.

9 Şubat 2010 - Çocukluk çağı obezitesini azaltmak için "Let's Move!" adlı ulusal kampanyayı başlattı.

Nisan 2011 - Jill Biden ile birlikte "Joining Forces" adlı ulusal gaziler kampanyasını başlattı.

20 Haziran 2011 - Gençlik liderliği, eğitim, sağlık ve zindelik konularına odaklanmak üzere bir haftalığına Afrika'ya gitti.

21 Haziran 2011 - Güney Afrika 'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela 'yı evinde ziyaret etti.

29 Mayıs 2012 - "American Grown: Beyaz Saray Mutfak Bahçesi ve Amerika Çapındaki Bahçelerin Öyküsü" yayımlandı.

24 Şubat 2013 - En iyi film dalında Akademi Ödülü 'nü sunar.

13 Mart 2013 - Diğer yüksek profilli ünlüler ve politikacılarla birlikte Obama'nın mali bilgileri de hacklenir ve internette yayınlanır. Öğrenci kredisi bilgileri ve kredi raporu yayınlandı.

14 Mart 2013 - Vogue'un Nisan sayısının kapağında yer aldı. Bu kapakta ikinci kez yer alışıydı.

Mayıs 2014 - Bir yüksek öğrenim girişimi olan "Reach Higher" ulusal kampanyası başlatıldı.

Mart 2015 - Kız çocuklarının eğitimine küresel ölçekte odaklanan "Let Girls Learn" adlı ulusal kampanyayı başlattı.

Temmuz 2015 - "More" dergisinin konuk editörlüğünü üstlendi. Obama derginin ilk konuk editörü ve aynı zamanda "More" dergisinin tüm sayılarına konuk editörlük yapan ilk first lady oldu.

10 Kasım 2016 - Basın Sekreteri Josh Earnest, Beyaz Saray brifinginde Obama'nın yakında First Lady olacak Melania Trump 'ı çay içmek ve Beyaz Saray konutunu gezmek üzere ağırladığını söyledi.

11 Kasım 2016 - Vogue dergisinin Aralık sayısının kapağında yer aldı. Bu kapakta üçüncü kez yer alışıydı.

13 Ocak 2017 - Beyaz Saray'daki son konuşmasında destekçilerine teşekkür etti ve "First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır" dedi.

27 Eylül 2017 - Boston'daki Inbound2017 konferansında "Hillary Clinton'a karşı oy kullanan her kadının kendi sesine karşı oy kullandığını" söyledi.

21 Mayıs 2018 - Netflix , Obama'ların hem kamera önünde hem de arkasında çalışacakları çok yıllı bir yapım anlaşması imzaladıklarınıduyurdu .

13 Kasım 2018 - Obama'nın anı kitabı "Becoming" yayınlandı ve Amazon En Çok Satanlar listesinde 1 numaraya yükseldi.

27 Aralık 2018 - Gallup'un yıllık anketine görebu yıl Amerikalılar tarafından en çok beğenilen kadın seçildi ve Hillary Clinton 'ı 17 yıl sonra ilk kez zirveden indirdi.

20 Kasım 2019 - "Becoming "in sesli versiyonuyla en iyi sözlü albüm dalında Grammy 'ye aday gösterildi.

30 Aralık 2019 - Gallup anketi Obama 'yı üst üste ikinci kez Amerikalıların en çok hayranlık duyduğu kadın olarak listeledi.

26 Ocak 2020 -"Becoming "in sesli versiyonu ile en iyi söz albümü dalında Grammy kazandı.

16 Temmuz 2020 - Spotify'da "The Michelle Obama Podcast "i başlattığınıduyurdu.

10 Mart 2021 - Obama, People dergisine verdiği röportajda Covid-19 salgını sırasında düşük dereceli depresyonla mücadelesi ve 2020'nin zorlukları hakkında samimi bir şekilde konuştu. Röportajda "Depresyon bu koşullarda, bu zamanlarda anlaşılabilir bir şey" dedi. "Yaşadığımız tüm şok, travma ve çalkantıların üstesinden bu şekilde hissetmeden gelebileceğimizi düşünmek gerçekçi değil."

21 Haziran 2022 - Amazon'un sesli kitap ve podcast servisi Audible, Barack ve Michelle Obama'nın yapım şirketi Higher Ground'un Audible ile çok yıllı özel bir ilk bakış yapım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Başkan Obama 12 Ocak Salı günü yaptığı son Ulusa Sesleniş konuşmasıyla manşetlere çıktı, ancak konuşma sonrasında Facebook'ta trend olan Michelle Obama oldu. First Lady, tasarımcı Narciso Rodriguez imzalı kadife rengi bir elbise giydi ve bu elbise daha eşinin konuşması bitmeden internette tükendi. İşte diğer moda tercihlerinden bazılarına bir bakış.
Obama 2013'teki Açılış Gecesi balolarında, 2009'daki açılış elbisesini de tasarlayan Jason Wu'nun yakut renkli şifon ve kadife elbisesini giydi. Yeni tasarımcılara verdiği sürekli destekle tanınan First Lady, 2009 yılında giydiği elbiseyle Tayvan doğumlu tasarımcıyı bir isim haline getirmişti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada First Lady'nin 2013'teki Açılış Günü için J. Crew'den bir kemer, Thom Browne'dan bir ceket ve elbise, Reed Krakoff botlar ve Cathy Waterman'dan bir kolye ile
Moda danışmanı Mikki Taylor, Obama'nın Aralık 2012'de Kennedy Center Honors'da Michael Kors imzalı çarpıcı bir altın lame elbiseyle izleyicileri selamladığını belirtti.
Taylor, Boca Raton, Florida'daki son 2012 başkanlık tartışmasında Obama'nın Demokratik Ulusal Kongre'de giydiği siyah dantel kaplamalı Thom Browne sis grisi elbiseyi bu kez siyah bir kemer ve taşlı bir broşla yeniden işleyerek giydiğini belirtti.
Taylor'a göre First Lady, Charlotte, Kuzey Carolina'da düzenlenen 2012 Demokratik Ulusal Kongresi'nde Tracy Reese kılıfı ve J. Crew imzalı pembe süet ayakkabılarıyla kalabalığa hitap etti.
Obama, Nisan 2012'de Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Hint-Amerikan tasarımcı Naeem Khan imzalı bir elbise giydi.
Obama, 14 Mart 2012'de Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı David Cameron onuruna verilen devlet yemeğinde Zac Posen kılıfıyla çıplak silahlanma hakkını gösterdi.
Obama, Ocak 2012'de Alexandria, Virginia'daki Parklawn İlkokulu öğrencileriyle yediği öğle yemeğinde J. Crew'dan baklava desenli bir kazak giydi. Bu kazak o zamandan beri birçok kez giyildi.
First Lady, 4 Aralık 2011 tarihinde Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen Kennedy Center Honors'da Vera Wang imzalı bir elbise giydi.
Taylor, First Lady'nin 2011 yılında Congressional Black Caucus'un Phoenix Ödülleri'nde Michael Kors imzalı, yere kadar uzanan, çift yüzlü pullu balık kuyruğu eteğini siyah bir üst ve Peter Soronen korse kemerle eşleştirerek kendine has şıklığını sergilediğini söyledi.
Taylor, First Lady'nin 2011 Onur Madalyası törenine Barbara Tfank imzalı brokar bir elbiseyle giriş yaptığını ve o zamandan beri birçok kez bu elbiseyi giydiğini söyledi.
Taylor'a göre Obama, 2010 Kennedy Center Honors'da kırmızı tül üzerine mat ezilmiş payetler ve soyut rüzgarla üflenen güller içeren kırmızı renkli bir elbiseyle Naeem Khan'ın yeteneklerini vurguladı.
Taylor, First Lady'nin Eylül 2010'da Clinton Global Initiative'de üst kısmı sera çiçekleri, alt kısmı ise dijital baskı içeren Moschino Cheap & Chic çok desenli bir kombinezon giyerek baskılara olan tutkusunu ortaya koyduğunu belirtiyor.
Obama'nın 2009'daki göreve başlama gecesinde giydiği balo elbisesi kamuoyu tarafından onaylandı. Bu elbise First Lady'nin yeni yetenekler konusunda keskin bir göze sahip olduğu yönündeki ününü pekiştirdi.
Kamuoyunun Obama'nın kıyafet seçimlerine olan takıntısı, eşinin 2008 başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Chicago Grant Park'ta ailesi sahneye çıktığında giydiği Narciso Rodriguez kılıfla başladı. Bazıları bu seçimi göz alıcı bir ifade olarak övdü; diğerleri ise göz yorucu olarak nitelendirdi.
Michelle Obama'nın gelişen tarzı

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Kaynak: edition.cnn.com

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