Kişisel

Michelle Obama Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 17, 1964

Doğum yeri: Chicago, Illinois

Doğum adı: Michelle LaVaughn Robinson

Baba: Fraser Robinson, su filtreleme işçisi

Anne: Marian (Shields) Robinson

Evlilik Barack Obama (3 Ekim 1992-günümüz)

Çocuklar: Sasha, Malia

Eğitim: Princeton Üniversitesi, B.A., 1985; Harvard Üniversitesi, J.D., 1988

Din: Hristiyan

Diğer Gerçekler

Princeton'dan sosyoloji derecesi ile mezun oldu.

Chicago'da bir hukuk firması olan Sidley & Austin'de akıl hocası olarak görevlendirildiğinde Barack Obama ile tanıştı.

Babası multipl skleroz hastalığından muzdaripti ve sonunda öldü.

Bir Grammy Ödülü kazanmıştır.

Bir Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

Zaman Çizelgesi

1988-1991 - Chicago'da Sidley & Austin'de avukat yardımcısı.

1991-1992 - Chicago Belediye Başkanı Richard Daley'in asistanı.

1992-1993 - Planlama ve Kalkınma Komiser Yardımcısı.

1993-1996 - Public Allies Chicago'nun kurucu icra direktörü.

1996-2002 - Chicago Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Dekan Yardımcısı ve Üniversite Toplumsal Hizmet Merkezi Direktörü.

2002-2005 - Chicago Üniversitesi Hastaneleri Toplumla İlişkiler İcra Direktörü.

2005-2007 - Walmart mağazaları için gıda tedarikçisi olan Tree House Foods'un yönetim kurulu üyesi.

2005-Ocak 2009 - Chicago Üniversitesi Hastaneleri Toplum ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı.

20 Ocak 2009- Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si oldu.

Nisan 2009 - "Michelle Obama: In Her Own Words" adlı kitabı yayımlandı.

Şubat 2009 - Vogue dergisinin Mart kapağında yer aldı.

9 Şubat 2010 - Çocukluk çağı obezitesini azaltmak için "Let's Move!" adlı ulusal kampanyayı başlattı.

Nisan 2011 - Jill Biden ile birlikte "Joining Forces" adlı ulusal gaziler kampanyasını başlattı.

20 Haziran 2011 - Gençlik liderliği, eğitim, sağlık ve zindelik konularına odaklanmak üzere bir haftalığına Afrika'ya gitti.

21 Haziran 2011 - Güney Afrika 'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela 'yı evinde ziyaret etti.

29 Mayıs 2012 - "American Grown: Beyaz Saray Mutfak Bahçesi ve Amerika Çapındaki Bahçelerin Öyküsü" yayımlandı.

24 Şubat 2013 - En iyi film dalında Akademi Ödülü 'nü sunar.

13 Mart 2013 - Diğer yüksek profilli ünlüler ve politikacılarla birlikte Obama'nın mali bilgileri de hacklenir ve internette yayınlanır. Öğrenci kredisi bilgileri ve kredi raporu yayınlandı.

14 Mart 2013 - Vogue'un Nisan sayısının kapağında yer aldı. Bu kapakta ikinci kez yer alışıydı.

Mayıs 2014 - Bir yüksek öğrenim girişimi olan "Reach Higher" ulusal kampanyası başlatıldı.

Mart 2015 - Kız çocuklarının eğitimine küresel ölçekte odaklanan "Let Girls Learn" adlı ulusal kampanyayı başlattı.

Temmuz 2015 - "More" dergisinin konuk editörlüğünü üstlendi. Obama derginin ilk konuk editörü ve aynı zamanda "More" dergisinin tüm sayılarına konuk editörlük yapan ilk first lady oldu.

10 Kasım 2016 - Basın Sekreteri Josh Earnest, Beyaz Saray brifinginde Obama'nın yakında First Lady olacak Melania Trump 'ı çay içmek ve Beyaz Saray konutunu gezmek üzere ağırladığını söyledi.

11 Kasım 2016 - Vogue dergisinin Aralık sayısının kapağında yer aldı. Bu kapakta üçüncü kez yer alışıydı.

13 Ocak 2017 - Beyaz Saray'daki son konuşmasında destekçilerine teşekkür etti ve "First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır" dedi.

27 Eylül 2017 - Boston'daki Inbound2017 konferansında "Hillary Clinton'a karşı oy kullanan her kadının kendi sesine karşı oy kullandığını" söyledi.

21 Mayıs 2018 - Netflix , Obama'ların hem kamera önünde hem de arkasında çalışacakları çok yıllı bir yapım anlaşması imzaladıklarınıduyurdu .

13 Kasım 2018 - Obama'nın anı kitabı "Becoming" yayınlandı ve Amazon En Çok Satanlar listesinde 1 numaraya yükseldi.

27 Aralık 2018 - Gallup'un yıllık anketine görebu yıl Amerikalılar tarafından en çok beğenilen kadın seçildi ve Hillary Clinton 'ı 17 yıl sonra ilk kez zirveden indirdi.

20 Kasım 2019 - "Becoming "in sesli versiyonuyla en iyi sözlü albüm dalında Grammy 'ye aday gösterildi.

30 Aralık 2019 - Gallup anketi Obama 'yı üst üste ikinci kez Amerikalıların en çok hayranlık duyduğu kadın olarak listeledi.

26 Ocak 2020 -"Becoming "in sesli versiyonu ile en iyi söz albümü dalında Grammy kazandı.

16 Temmuz 2020 - Spotify'da "The Michelle Obama Podcast "i başlattığınıduyurdu.

10 Mart 2021 - Obama, People dergisine verdiği röportajda Covid-19 salgını sırasında düşük dereceli depresyonla mücadelesi ve 2020'nin zorlukları hakkında samimi bir şekilde konuştu. Röportajda "Depresyon bu koşullarda, bu zamanlarda anlaşılabilir bir şey" dedi. "Yaşadığımız tüm şok, travma ve çalkantıların üstesinden bu şekilde hissetmeden gelebileceğimizi düşünmek gerçekçi değil."

21 Haziran 2022 - Amazon'un sesli kitap ve podcast servisi Audible, Barack ve Michelle Obama'nın yapım şirketi Higher Ground'un Audible ile çok yıllı özel bir ilk bakış yapım anlaşması imzaladığını duyurdu.

