Michelin yıldızlı şef mutfakta taciz iddiasının ardından işten ayrıldı

Hyatt Group, Largeau'nun restoranının bulunduğu Fransa'nın güneybatısındaki sahil kasabası Biarritz'de yer alan Hotel du Palais'in sahibidir.

Hyatt Group'tan CNN'e yapılan açıklamada "Şirket politikamız gereği ve olaya karışan herkesin mahremiyetine saygı göstermek adına daha fazla yorum yapamayız" denildi.

"Bu olay hepimizin savunduğu güçlü değerleri yansıtmamaktadır ve gerekli kararlar alınmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın, misafirlerimizin ve ortaklarımızın güvenliği, sağlığı ve esenliği her zaman en büyük önceliğimizdir" denildi.

"Endişe verici iddialar ve görüntüler" ilk olarak bölgenin önde gelen Fransız gazetelerinden Sud Ouest tarafından haberleştirildi.

Sud Ouest'in ismini vermek istemeyen birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre, genç bir asistan, restoran çalışanlarının önünde ve Fransız şef Aurélien Largeau'nun huzurunda çıplak bir şekilde sandalyeye bağlandı.

Sud Ouest, ilk olarak 26 Aralık'ta yayınlanan makalesinde, "Kurbanı ağzında bir elma ve kalçasında bir havuçla gösteren videolar kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı" dedi.

Olayın duyulmasının ardından Largeau CNN'e bağlı BFMTV'ye bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddetti ve bunları "karalayıcı ve yanlış ifadeler" ve "onuruna" ve "zorlu ekiplerine" yönelik "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirdi.

BFMTV ayrıca Bayonne Savcılığının olayla ilgili bir ön soruşturma başlattığını bildirdi.

Sud Ouest ve BFMTV'ye göre sosyal medyada dolaşan videolar o zamandan beri kaldırıldı.

Restoranın web sitesine göre Largeau, 2020 yılında Hotel du Palais'nin mutfaklarının başına geçti ve restoranın Michelin yıldızı almasına yardımcı oldu.

Zehirli mutfak kültürü, son yıllarda pek çok şef ve restoranın suiistimal iddialarıyla gündeme geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com