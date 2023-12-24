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Michael Schumacher'in mirası 50. doğum gününde başlatılan uygulama ile yaşıyor

Hayatını değiştiren kayak kazasından üç yıl sonra, Michael Schumacher'in Formula 1 mirası hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

 and  James Williams
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Michael Schumacher'in mirası 50. doğum gününde başlatılan uygulama ile yaşıyor

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F1 harikası 2013 yılındaki kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı

Oğul Mick babasını F1'de takip etmeyi hedefliyor

Yedi kez F1 şampiyonu olan pilot 29 Aralık 2013'te geçirdiği korkunç kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı ve ailesi fiziksel durumuyla ilgili ayrıntıları açıklama konusunda son derece korumacı davranıyor. İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor.

Schumacher İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor, ancak ailesi fiziksel durumuyla ilgili ayrıntıları açıklamak konusunda son derece korumacı davranıyor.

Açıklamada Schumacher'in "en iyi ellerde" olduğu ve efsanevi Alman şampiyona yardım etmek için "insani olarak mümkün olan her şeyin" yapıldığı belirtildi.

"Lütfen Michael'ın isteklerine uyduğumuzu ve sağlık gibi hassas bir konuyu her zaman olduğu gibi gizlilik içinde tuttuğumuzu anlayışla karşılayın. Aynı zamanda dostluğunuz için çok teşekkür ediyor ve 2019 yılının sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyoruz" denildi.

Michael Schumacher'in menajeri, zor durumdaki Formula 1 yıldızına
Yedi kez Formula 1 şampiyonu, Fransız Alplerinde geçirdiği bir kayak kazasında
Schumacher, 1994 yılında Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu kazandıktan sonra Avustralya'nın Adelaide kentindeki Avustralya Grand Prix pistinde pit ekibi tarafından kaldırılır.
Schumacher 1995 yılında Magny Cours, Fransa'da düzenlenen Fransa Formula 1 Grand Prix'sini kazandıktan sonra zafer kupasını, solda, ve Fransa Cumhuriyeti Başkanlık kupasını kaldırıyor.
Schumacher 1999 yılında Papa John Paul II ile tanışır.
İspanya Kralı Juan Carlos, 2001 yılında İspanya Formula 1 Grand Prix'sini kazanan Schumacher'i kutluyor.
Schumacher 2003 yılında Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bir Enzo Ferrari'yi inceledi.
Schumacher 2003 yılında Ferrari'sini İtalya'nın Grosseto kentindeki bir askeri havaalanının pistinde bir Eurofighter'ın önünde sürüyor.
Schumacher 2004 yılında Şanghay'da düzenlenen ilk Çin Grand Prix'sinde starttan önce aracında oturuyor.
Bir adam 2005 yılında İran'ın Bahreman kentinde Schumacher'in resminin bulunduğu bir posterin önünden geçiyor.
Felipe Massa, 2006 yılında İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olduktan sonra Schumacher'e sarılır.
Schumacher, 2006 yılında Melbourne'de düzenlenen Avustralya Formula 1 Grand Prix'sinde bir antrenman seansı sırasında araç kullanıyor.
Schumacher 2006 yılında Almanya'nın Hockenheim kentinde düzenlenen Formula 1 Almanya Grand Prix'sindeki galibiyetini kutluyor.
Schumacher'in pit ekibi 2006 yılında Şangay'da düzenlenen Formula 1 Çin Grand Prix'si sırasında aracı üzerinde çalışıyor.
Schumacher 2007 yılında İspanya'nın Oviedo kentinde düzenlenen bir ödül törenine katılıyor.
Schumacher 2009 yılında Kosta Rika'da bir depremzedenin tişörtünü imzalıyor.
Shumacher, aynı zamanda 2010 Formula 1 güvenlik aracı olan yeni Mercedes SLS AMG'yi 2010 yılında Cenevre'de tanıttı.
Schumacher, 2011 yılında e-Güvenlik teknolojilerini test etmek üzere Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret etti.
Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher

Schumacher ailesi - eşi Corinna, kızı Gina-Maria (rekabetçi bir binici) ve oğlu Mick - efsanevi sürücüden ilham alanları bir araya getirmek amacıyla 2016 yılında "Mücadeleye Devam" girişimini başlattı.

Yedi şampiyonluk ve 91 yarış zaferi ile rekor kıran sürücüyü onurlandırmak için, sürücünün başarılarının "sanal müzesi" olacak resmi bir Schumacher uygulaması yayınlandı.

"Michael'ın 50. doğum gününü sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz ve bunu birlikte yapabildiğimiz için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ona, size ve bize bir armağan olarak, Keep Fighting Vakfı sanal bir müze yarattı" dedi.

"Bu uygulama, başarılarını kutlayarak onun ve siz hayranlarının hakkını verme çabamızın bir başka kilometre taşıdır."

"Onun zaferlerini, rekorlarını ve sevincini hatırlamak ve kutlamak istiyoruz."

Schumacher'in 19 yaşındaki oğlu, 2018'de Avrupa Formula 3 şampiyonluğunu 30 startta sekiz zaferle kazandıktan sonra bu yıl Formula 2'de yarışacak. Babası ilk F1 yarışına 22 yaşında çıkmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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 and  Alex Stellmacher
Üyeler Herkese Açık