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Michael Schumacher'in mirası 50. doğum gününde başlatılan uygulama ile yaşıyor

Yeni Schumacher uygulaması başlatıldı

F1 harikası 2013 yılındaki kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı

Oğul Mick babasını F1'de takip etmeyi hedefliyor

Yedi kez F1 şampiyonu olan pilot 29 Aralık 2013'te geçirdiği korkunç kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı ve ailesi fiziksel durumuyla ilgili ayrıntıları açıklama konusunda son derece korumacı davranıyor. İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor.

Schumacher İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor, ancak ailesi fiziksel durumuyla ilgili ayrıntıları açıklamak konusunda son derece korumacı davranıyor.

Açıklamada Schumacher'in "en iyi ellerde" olduğu ve efsanevi Alman şampiyona yardım etmek için "insani olarak mümkün olan her şeyin" yapıldığı belirtildi.

"Lütfen Michael'ın isteklerine uyduğumuzu ve sağlık gibi hassas bir konuyu her zaman olduğu gibi gizlilik içinde tuttuğumuzu anlayışla karşılayın. Aynı zamanda dostluğunuz için çok teşekkür ediyor ve 2019 yılının sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyoruz" denildi.

Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher

Schumacher ailesi - eşi Corinna, kızı Gina-Maria (rekabetçi bir binici) ve oğlu Mick - efsanevi sürücüden ilham alanları bir araya getirmek amacıyla 2016 yılında "Mücadeleye Devam" girişimini başlattı.

Yedi şampiyonluk ve 91 yarış zaferi ile rekor kıran sürücüyü onurlandırmak için, sürücünün başarılarının "sanal müzesi" olacak resmi bir Schumacher uygulaması yayınlandı.

"Michael'ın 50. doğum gününü sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz ve bunu birlikte yapabildiğimiz için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ona, size ve bize bir armağan olarak, Keep Fighting Vakfı sanal bir müze yarattı" dedi.

"Bu uygulama, başarılarını kutlayarak onun ve siz hayranlarının hakkını verme çabamızın bir başka kilometre taşıdır."

"Onun zaferlerini, rekorlarını ve sevincini hatırlamak ve kutlamak istiyoruz."

Schumacher'in 19 yaşındaki oğlu, 2018'de Avrupa Formula 3 şampiyonluğunu 30 startta sekiz zaferle kazandıktan sonra bu yıl Formula 2'de yarışacak. Babası ilk F1 yarışına 22 yaşında çıkmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com