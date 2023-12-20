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Michael Schumacher: Yedi kez F1 şampiyonu olan Schumacher'in mirası devam ediyor

Schumacher Mercedes'in şampiyonluğu için hayati önem taşıyor

Aile tarafından "Mücadeleye Devam" girişimi başlatıldı

Oğul Mick babasını F1'de takip etmeyi hedefliyor

Formula 1 efsanesi, Mercedes'in 2014 ve 2015'te Lewis Hamilton'a iki dünya şampiyonluğu ve 2016'da Schumacher'in vatandaşı Nico Rosberg 'e birincilik getiren üç yıllık hakimiyetinin temellerinin atılmasına yardımcı olmakla tanınıyor.

Mercedes'in eski takım müdürü Ross Brawn, Schumacher'in üst üste üç kez şampiyon olan takım üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söylüyor.

Alman pilot 2010 yılında şok bir kararla emeklilikten ayrılıp takımın başına geçmiş, üç sezon takımda kaldıktan sonra tekrar emekli olmuş ve yerini Hamilton'a bırakmıştı.

Schumacher'in Benetton ve Ferrari ile elde ettiği yedi dünya şampiyonluğunu takımların teknik direktörü olarak tasarlayan Brawn CNN'e verdiği demeçte "Michael, Mercedes'te başarıya ulaşan organizasyon ve yapıya kesinlikle katkıda bulundu" dedi.

"Ferrari'de elde ettiğimiz başarının yaratılmasına yardımcı oldu ve bu yaklaşımı Mercedes'te de sürdürdü."

Brawn'a göre Schumacher'in güçlü yanlarından biri, fabrikada yarışa hazırlanan arka oda ekibiyle birlikte çalışarak zaman geçirmesiydi.

"Bilgisi ve olgunluğuyla bir grup aerodinamikçi, araç dinamisti ya da lastikçiyle oturup neye ihtiyaç duyulduğunu açıklamak paha biçilmezdi. Mercedes'in bugün sahip olduğu başarıya katkıda bulunan sistemlerin yaratılmasında etkili oldu," diyor Brawn.

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Schumacher'in sağlık durumu hala belirsizliğini koruyor. 29 Aralık 2013'te geçirdiği korkunç kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralanmıştı.

47 yaşındaki pilot İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor.

Menajeri Sabine Kehm bu ay yaptığı açıklamada şunları söyledi "Michael'ın sağlığı kamuya açık bir konu değildir ve bu nedenle bu konuda yorum yapmamaya devam edeceğiz."

Schumacher ailesi - eşi Corinna, kızı Gina-Maria (rekabetçi bir binici) ve oğlu Mick - efsanevi sürücüden ilham alanları bir araya getirmek amacıyla Noel'den önce "Mücadeleye Devam" girişimini başlattı.

Resmi web sitesindeki misyon açıklamasında "Michael Schumacher'in kariyerinden ve karakterinden ilham alan insanları bir araya getirmeyi ve onları savaşmaya devam etmeye ve asla pes etmemeye teşvik etmeyi amaçlıyor" denildi.

"Keep Fighting aynı zamanda Michael'ın destekçilerinin uzun yıllar boyunca ona ve Schumacher ailesine ifade ettikleri pozitif enerjiyi yaymayı ve bu pozitif enerjiyi iyilik için bir güç olarak kanalize etmeyi amaçlamaktadır."

Schumacher ailesinde bir başka umut ışığı da 17 yaşındaki Mick'in gelişmekte olan motor sporları kariyerindeki başarısı.

Genç pilot, etkili Prema Powerteam ile İtalya ve Almanya Formula 4 şampiyonalarını ikincilikle tamamladı.

Henüz onaylanmamış olsa da 2017'de Formula 3'e geçmesi planlanıyor.

Mick, Instagram'da yeni dünya şampiyonu Rosberg ile poz verdiği bir fotoğraf paylaştı ve altına küstah bir başlık attı: "Büyük tebrikler Nico, ayrıca yakında o kupayı devralacağımı bilmeni isterim ..."

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Mick'in 2016 F1 çaylakları Pascal Wehrlein ve Esteban Ocon'u hızlı bir şekilde yetiştiren Mercedes'in genç sürücü programına katılabileceği yönünde spekülasyonlar var.

Brawn, Mick'in sonunda motor sporlarının en üst kademesine yükselmesinin ve babasını Formula 1'de takip etmesinin "çok özel" olacağını söyledi.

Brawn gülümseyerek "Mick çok sevimli bir adam," diye ekledi. "Corinna ve Mick'i belirli aralıklarla görüyorum ve sohbet ediyoruz.

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"Onun kariyerine ilgi duyuyorum ve tavsiye istediklerinde bir danışma kurulu oluyorum. Mick Formula 4'te yarışırken hangi takımlarla yarışması gerektiği konusunda bazı tartışmalar olmuştu.

"Ancak ihtiyaç duyduklarında destek olmak dışında önemli bir katkıda bulunduğumu iddia edemem."

Ancak Brawn, Schumacher'in küresel hayran kitlesinin çoğu gibi, Mick'in gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.

"Michael'ın kazasında acı çeken sadece Michael değil, aile de acı çekti," diye ekledi.

"Ailenin sadece Mick ile değil, Gina-Maria ve atlarıyla da başardıklarını başarması, ailenin ve Corinna'nın gücünün bir kanıtıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com