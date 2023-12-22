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Michael Schumacher: Menajer sürücünün 'bir gün aramıza döneceğini' umuyor

Michael Schumacher'in menajeri "desteğinin ve sabrının devam ettiğini" ifade etti

Umutlu Schumacher "bir gün aramıza dönecek"

Yedi kez şampiyon olan sporcu 2013 yılında kayak yaparken başından yaralandı

Şu anda Cenevre yakınlarındaki bir evde tedavi görüyor

Sabine Kehm Salı günü, Schumacher'in sponsoru Deutsche Vermogensberatung ile 20 yıllık ortaklığını simgeleyen Marburg sergisinde "O tarihteki en başarılı sürücü ve bazen böyle günlerde bunu hatırlatmak iyi oluyor" dedi.

"Elbette Michael burada değil ve elbette onu özlüyoruz. Ne olduğunu biliyoruz ve bunu değiştiremeyiz."

Schumacher Aralık 2013'te geçirdiği bir kayak kazasında başından yaralandıktan sonra birkaç ay komada kalmıştı.

Eylül 2014'te 47 yaşındaki oyuncu Cenevre yakınlarındaki evine taşındı ve burada uzman tedavisi görmeye devam ediyor.

Kehm, "Bunu kabullenmeliyiz ve sahip olduğumuz her şeyle, sürekli destek ve sabırla bir gün aramıza döneceğini ummalıyız," dedi.

"Yarış onun hayatıydı ve hiç kimse burada olmayı ondan daha fazla isteyemezdi."

Halka açık ve ücretsiz olan sergide Schumacher'in bazı arabaları, yarış ekipmanları ve yıldızın kişisel eşyalarından oluşan özel bir koleksiyon yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com