Kişisel

Michael Schumacher Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 3, 1969

Doğum yeri: Hurth-Hermulheim, Almanya

Doğum adı: Michael Schumacher

Babası: Rolf Schumacher, go-kart pisti yöneticisi ve duvar ustası

Annesi: Elisabeth Schumacher, go-kart pisti çalışanı

Evlilik: Corinna (Betsch) Schumacher (1995-günümüz)

Çocukları: Mick, 1999 ve Gina-Maria, 1997

Diğer Gerçekler

1994-1995 ve 2000-2004 yıllarında olmak üzere yedi Formula 1 (F1) şampiyonluğu kazanmıştır.

91 Grand Prix galibiyeti ve 155 podyum derecesi bulunmaktadır. Schumacher'in tüm zamanların Grand Prix kazanma rekoru Ekim 2020'de Lewis Hamilton tarafından kırılmıştır.

Go-kart sürmeye 4 yaşında başladı ve ilk kulüp şampiyonluğunu 6 yaşında kazandı.

Küçük kardeşi Ralf Schumacher de eski bir F1 pilotudur. Ralf 'ın oğlu David ve Michael'ın oğlu Mick de yarış pilotudur.

Zaman Çizelgesi

1984 ve 1985 - Almanya Gençler Kart Şampiyonasını kazandı.

1987 - Almanya ve Avrupa Kart Şampiyonalarını kazandı.

1990 - Alman Formula 3 şampiyonu.

1991 - Jordan takımıyla Formula 1'deki ilk yarışına çıktı ve Belçika Grand Prix'sinde yedinci sırada yer aldı.

1994 - Benetton ile ilk Formula 1 şampiyonluğunu tartışmalı bir finişle kazandı. Şampiyonluğu belirleyen Avustralya Grand Prix'sinde Schumacher, rakibi Damon Hill ile çarpıştıktan ve her iki aracın da emekliye ayrılmasına neden olduktan sonra bir puan farkla kazandı.

1995 - Benetton ile üst üste ikinci Formula 1 şampiyonluğunu kazandı.

1999 - Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada bacağını kırdı.

2000 - Ferrari ile Formula 1 şampiyonluğunu kazandı. Bu Ferrari 'nin 1979'dan beri ilk şampiyonluğudur.

2000-2004 - Ferrari ile üst üste beş F1 şampiyonluğu kazandı.

2006-Emekliolduğunu açıkladı.

2009 - İspanya'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından hafif bir beyin sarsıntısı teşhisi kondu.

2010 -Üçyıllık emeklilikten sonra Mercedes için yarışmak üzeregeri döndü.

2012 - İkinci ve son kez emekli oldu.

29 Aralık 2013 - Fransız Alpleri'ndeki Meribel tatil beldesinde geçirdiğikayak kazasında ciddi bir kafa travması geçirir. İki ameliyat geçirir ve tıbbi olarak komaya sokulur.

30 Ocak 2014 - Menajer Sabine Kehm, "uyanma sürecini" başlatmak için Schumacher'in sedasyonunun azaltıldığını söyledi.

16 Haziran 2014 - Schumacher'in menajeri Schumacher'in artık komada olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

9 Eylül 2014 - Sözcüsüne göre Schumacherİsviçre'deki bir hastaneden taburcu edildi ve evine döndü.

14 Kasım 2014 -Schumacher'e Bambi "Milenyum" Ödülü takdim edildi. Alman halkına uzun yıllar boyunca verdiği hizmet ve ilham nedeniyle bu ödülle onurlandırıldı. Schumacher 2013 yılında geçirdiği kafa travmasının ardından iyileşmeye devam ederken ödülü menajeri kabul etti.

3 Ocak 2019 - Schumacher 50. doğum gününü kutladı. Başarılarını onurlandırmak için resmi bir Schumacher uygulaması yayınlandı.

15 Eylül 2021 - "Schumacher" belgeseli gösterime girdi. Filmde Schumacher'in eşi Corinna, rehabilitasyonuna devam ederken onun "farklı olduğunu ama burada olduğunu" söylüyor.

20 Nisan 2023 - Bir aile sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Schumacher'inailesinin bir Alman dergisinin sahte bir yapay zeka (AI) röportajı yayınlamasının ardındanyasal işlem başlatmayı planladığını söyledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com