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Michael Schumacher 50. doğum gününde iyi niyet mesajlarıyla dolup taştı

Michael Schumacher 50 yaşına girdi

F1 harikası 2013 yılındaki kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı

Ailesi sıcak dileklerle dolup taştı.

Yedi kez F1 şampiyonu olan pilot 29 Aralık 2013 tarihinde geçirdiği korkunç kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı ve ailesi fiziksel durumuyla ilgili ayrıntıları açıklama konusunda son derece korumacı davranıyor. İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor.

Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher

OKUYUN: Michael Schumacher'in mirası 50. doğum gününde başlatılan uygulama ile yaşıyor

Sosyal medya Perşembe günü, "ilham kaynağına" bir tweet atan mevcut dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın öncülüğünde doğum günü mesajlarıyla çalkalandı.

"Mutlu yıllar dilerim Michael. 50 yıllık bir yaşam ve sonsuza dek sürecek bir miras. Seninle birlikte yarıştığımı söylemek ne büyük bir onur.

"Sen her zaman benim ve tüm dünya için gerçek bir ilham kaynağı oldun. Savaşmaya devam et Şampiyon," diye yazdı Mercedes pilotu.

Schumacher, 2000-2004 yılları arasında üst üste beş dünya şampiyonluğu kazanarak parlak kariyeri boyunca Ferrari ile özdeşleşti.

Eski takımı da "şampiyonuna" bir destek mesajı tweetledi.

Schumacher 2006'daki geçici emekliliğinin ardından dört yıl sonra Hamilton'ın şu anki takımı Mercedes için yarışmak üzere geri döndü.

"50 yıl önce bir yıldız doğdu. F1'i sonsuza dek şekillendiren ve değiştiren bir yıldız. Rekorlar kıran, mükemmelliği yeniden tanımlayan ve gelecekteki başarımızın temellerinin atılmasına yardımcı olan bir yıldız," diye tweet attı Mercedes takımı.

"Michael'a 50. doğum gününde en iyi dileklerimizi iletmek isteriz."

Dört dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Instagram'da Schumacher'le birlikte poz verdiği bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

FIA Başkanı Jean Todt bir tweet attı: "Kırılmamış rekorlara sahip, tarihin en büyük @F1 şampiyonu Michael @schumacher için sevgi dolu düşünceler."

Yedi şampiyonluk ve 91 yarış zaferiyle rekor kıran sürücüyü onurlandırmak için, sürücünün başarılarının "sanal müzesi" olacak resmi bir Schumacher uygulaması yayınlandı.

"Michael'ın 50. doğum gününü sizlerle birlikte kutlamaktan dolayı çok mutluyuz ve bunu birlikte yapabildiğimiz için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ona, size ve bize bir armağan olarak, Keep Fighting Vakfı sanal bir müze yarattı" dedi.

"Bu uygulama, onun başarılarını kutlayarak ona ve siz hayranlarına hakkını verme çabamızın bir başka kilometre taşıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com