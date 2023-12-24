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Michael Schumacher 50. doğum gününde iyi niyet mesajlarıyla dolup taştı

Michael Schumacher'in 50. doğum gününde ailesi, resmi Facebook sayfası aracılığıyla nadir görülen bir açıklama yayınlayarak sıcak dileklerle dolup taştı.

 and  Ann Bradley
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Öne çıkan hikayeler

Michael Schumacher 50. doğum gününde iyi niyet mesajlarıyla dolup taştı

Michael Schumacher 50 yaşına girdi

F1 harikası 2013 yılındaki kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı

Ailesi sıcak dileklerle dolup taştı.

Yedi kez F1 şampiyonu olan pilot 29 Aralık 2013 tarihinde geçirdiği korkunç kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı ve ailesi fiziksel durumuyla ilgili ayrıntıları açıklama konusunda son derece korumacı davranıyor. İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor.

Michael Schumacher'in menajeri, zor durumdaki Formula 1 yıldızına
Yedi kez Formula 1 şampiyonu, Fransız Alplerinde geçirdiği bir kayak kazasında
Schumacher, 1994 yılında Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu kazandıktan sonra Avustralya'nın Adelaide kentindeki Avustralya Grand Prix pistinde pit ekibi tarafından kaldırılır.
Schumacher 1995 yılında Magny Cours, Fransa'da düzenlenen Fransa Formula 1 Grand Prix'sini kazandıktan sonra zafer kupasını, solda, ve Fransa Cumhuriyeti Başkanlık kupasını kaldırıyor.
Schumacher 1999 yılında Papa John Paul II ile tanışır.
İspanya Kralı Juan Carlos, 2001 yılında İspanya Formula 1 Grand Prix'sini kazanan Schumacher'i kutluyor.
Schumacher 2003 yılında Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bir Enzo Ferrari'yi inceledi.
Schumacher 2003 yılında Ferrari'sini İtalya'nın Grosseto kentindeki bir askeri havaalanının pistinde bir Eurofighter'ın önünde sürüyor.
Schumacher 2004 yılında Şanghay'da düzenlenen ilk Çin Grand Prix'sinde starttan önce aracında oturuyor.
Bir adam 2005 yılında İran'ın Bahreman kentinde Schumacher'in resminin bulunduğu bir posterin önünden geçiyor.
Felipe Massa, 2006 yılında İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olduktan sonra Schumacher'e sarılır.
Schumacher, 2006 yılında Melbourne'de düzenlenen Avustralya Formula 1 Grand Prix'sinde bir antrenman seansı sırasında araç kullanıyor.
Schumacher 2006 yılında Almanya'nın Hockenheim kentinde düzenlenen Formula 1 Almanya Grand Prix'sindeki galibiyetini kutluyor.
Schumacher'in pit ekibi 2006 yılında Şangay'da düzenlenen Formula 1 Çin Grand Prix'si sırasında aracı üzerinde çalışıyor.
Schumacher 2007 yılında İspanya'nın Oviedo kentinde düzenlenen bir ödül törenine katılıyor.
Schumacher 2009 yılında Kosta Rika'da bir depremzedenin tişörtünü imzalıyor.
Shumacher, aynı zamanda 2010 Formula 1 güvenlik aracı olan yeni Mercedes SLS AMG'yi 2010 yılında Cenevre'de tanıttı.
Schumacher, 2011 yılında e-Güvenlik teknolojilerini test etmek üzere Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret etti.
Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher

OKUYUN: Michael Schumacher'in mirası 50. doğum gününde başlatılan uygulama ile yaşıyor

Sosyal medya Perşembe günü, "ilham kaynağına" bir tweet atan mevcut dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın öncülüğünde doğum günü mesajlarıyla çalkalandı.

"Mutlu yıllar dilerim Michael. 50 yıllık bir yaşam ve sonsuza dek sürecek bir miras. Seninle birlikte yarıştığımı söylemek ne büyük bir onur.

"Sen her zaman benim ve tüm dünya için gerçek bir ilham kaynağı oldun. Savaşmaya devam et Şampiyon," diye yazdı Mercedes pilotu.

Schumacher, 2000-2004 yılları arasında üst üste beş dünya şampiyonluğu kazanarak parlak kariyeri boyunca Ferrari ile özdeşleşti.

Eski takımı da "şampiyonuna" bir destek mesajı tweetledi.

Schumacher 2006'daki geçici emekliliğinin ardından dört yıl sonra Hamilton'ın şu anki takımı Mercedes için yarışmak üzere geri döndü.

"50 yıl önce bir yıldız doğdu. F1'i sonsuza dek şekillendiren ve değiştiren bir yıldız. Rekorlar kıran, mükemmelliği yeniden tanımlayan ve gelecekteki başarımızın temellerinin atılmasına yardımcı olan bir yıldız," diye tweet attı Mercedes takımı.

"Michael'a 50. doğum gününde en iyi dileklerimizi iletmek isteriz."

Dört dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Instagram'da Schumacher'le birlikte poz verdiği bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

FIA Başkanı Jean Todt bir tweet attı: "Kırılmamış rekorlara sahip, tarihin en büyük @F1 şampiyonu Michael @schumacher için sevgi dolu düşünceler."

Yedi şampiyonluk ve 91 yarış zaferiyle rekor kıran sürücüyü onurlandırmak için, sürücünün başarılarının "sanal müzesi" olacak resmi bir Schumacher uygulaması yayınlandı.

"Michael'ın 50. doğum gününü sizlerle birlikte kutlamaktan dolayı çok mutluyuz ve bunu birlikte yapabildiğimiz için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ona, size ve bize bir armağan olarak, Keep Fighting Vakfı sanal bir müze yarattı" dedi.

"Bu uygulama, onun başarılarını kutlayarak ona ve siz hayranlarına hakkını verme çabamızın bir başka kilometre taşıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com

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