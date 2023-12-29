Michael Cohen, yapay zeka tarafından üretilen var olmayan dava alıntılarını farkında olmadan avukata gönderdiğini söyledi

Bu ayın başlarında bir federal yargıç Cohen'in eski avukatı David Schwartz'a, Cohen'in denetimli serbestliğin erken sona erdirilmesi talebinde atıfta bulunduğu davaları nereden bulduğunu açıklamasını emretti ve yargıcın söyleyebildiği kadarıyla "bu davaların hiçbirinin mevcut olmadığını" söyledi. Bölge Yargıcı Jesse Furman, konunun kendisini de ilgilendirdiğini tespit ettikten sonra Cohen'e anlaşmazlığı değerlendirmesi için Aralık ayı sonuna kadar süre verdi.

İmzalı bir bildiride Cohen, Schwartz'a gönderdiği alıntıların ve açıklamaların ChatGPT ile doğrudan rekabet eden bir yapay zeka chatbot aracı olan Google Bard'dan geldiğini söyledi.

Cohen beyanında, "Avukat olmayan biri olarak, hukuk teknolojisinde ortaya çıkan trendleri (ve ilgili riskleri) takip etmedim ve Google Bard'ın Chat-GPT gibi gerçek gibi görünen ancak aslında gerçek olmayan alıntılar ve açıklamalar gösterebilen üretken bir metin hizmeti olduğunu fark etmedim" dedi.

Cohen, Schwartz'ın bu bilgileri yasal dosyalara eklemeden önce inceleyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Schwartz, 15 Aralık'ta imzaladığı bir beyanda, Cohen'in gönderdiği vakaları "bağımsız olarak incelemediğini" çünkü bunların şu anki avukatı Danya Perry tarafından bulunduğuna inandığını söyledi.

Schwartz beyanında "Eğer bu davaları Bay Cohen'in bulduğuna inansaydım, onları araştırırdım" dedi. "Ancak benim inancım Bay Cohen'in bana Bayan Perry tarafından bulunan davaları gönderdiği yönündeydi."

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Perry davaya girdiğinde hakimi davaları doğrulayamayacağı konusunda uyarmıştı.

Cohen beyanında Perry'nin söz konusu alıntılarla herhangi bir ilgisi olmadığını söyledi.

Furman'a yazdığı bir mektupta Perry, söz konusu atıfların eklenmesinden haftalar önce, söz konusu önergenin daha önceki bir taslağı üzerinde yalnızca "çok üstünkörü notlar" verdiğini yazdı.

"Bay Cohen notlarımı Bay Schwartz'a ilettiğinde, notların benden geldiğini belirtti [...] tersine, Bay Cohen daha sonra Bay Schwartz'a dava alıntılarını gönderdiğinde, benden hiç bahsetmedi - basit gerçek şu ki, onlarla hiçbir ilgim yoktu" diye yazdı.

Bununla birlikte Schwartz, Perry'nin ileri geri konuşmalara dahil olduğuna dair "hatalı varsayımlara" sahipti.

"Her şeyden önce, Bay Schwartz'ın sunumunun da açıkça ortaya koyduğu gibi, hiç kimse Mahkemeyi yanlış yönlendirmeyi amaçlamamıştır" diye yazan Perry, hakimin Cohen'in denetimli serbestliğin erken sona erdirilmesi talebini kabul etmesini savundu. "Kesinlikle Bay Cohen, avukatının dilekçesindeki atıfları doğrulamadaki başarısızlığından sorumlu tutulmamalıdır."

CNN'den Kara Scannell bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com