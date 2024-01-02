Michael Cohen, Trump'a karşı açtığı misilleme davasını yeniden canlandırmak için yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti

Trump'ın eski avukatı ve iş bitiricisi Cohen, Trump'ı eleştiren konuşmasının ardından tekrar hapse atıldığında anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Trump, eski Adalet Bakanı Bill Barr ve diğer Adalet Bakanlığı yetkililerine dava açmıştı.

Bir alt mahkeme hakimi, Yüksek Mahkeme içtihadının Cohen'in iddiaları için tazminat talep etmesine izin vermediğini söyleyerek Cohen aleyhine karar verdi. Salı günü, 2. ABD Temyiz Mahkemesi de aynı fikirdeydi.

Temyiz mahkemesi, Cohen'in o dönemde kendisini hapishaneden ev hapsine çıkaran bir tedbir kararını hızlı bir şekilde alabildiğini ve bunun iddialarını karşılamak için yeterli bir eylem olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz ay yapılan bir duruşmada Trump'ın avukatı Alina Habba, Cohen'in hapishaneden tahliye edilmesinin bir çare olduğunu ve o dönemde hakimin bu tahliyeye izin veren kararının caydırıcı olacağını savundu. Habba ayrıca iddialara rağmen Cohen'in, Trump'ın Cohen'i cezaevine geri gönderme kararına doğrudan müdahil olduğuna dair bir kanıt sunmadığını savundu.

"Şikayetin kendisinde Trump'ın bunu yaptığına dair bir kanıt yok. Bu bir Michael Cohen varsayımıdır" dedi.

Cohen'in avukatı Jon Dougherty ise davanın Trump ve diğer başkanlardan hesap sormak için gerekli olduğunu savundu.

Dougherty mahkemeye, "Tazminat davası, başkanların hapishaneleri kendilerini eleştirenlere karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmamaları için gerekli caydırıcılığı sağlar," dedi ve ekledi: "Biz bu en sıra dışı durumdayız."

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Kaynak: edition.cnn.com