Miami'de Formula 1 yarışı Ekim 2019 için önerildi

Miami şehir komisyon üyeleri, F1 organizatörleri tarafından kendilerine sunulan ve açılış yarışının Ekim 2019'da yapılmasını öngören teklifi görüşmek üzere önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

Kabul edilmesi halinde Miami 2028 yılına kadar her yıl bir grand prix'ye ev sahipliği yapacak ve Austin, Texas ile birlikte F1'in dünya şampiyonası takvimindeki ikinci ABD durağı olacak.

F1'in ticari operasyonlardan sorumlu genel müdürü Sean Bratches yaptığı açıklamada "Dünya çapında yarım milyardan fazla hayranı olan Formula 1, gezegendeki en büyük yarış gösterisidir" dedi.

"Miami'nin dünyanın en ikonik ve göz alıcı şehirlerinden biri olması ve güçlü turizm altyapısı, Miami'yi Formula 1 ve hayranları için mükemmel bir destinasyon haline getiriyor."

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Teklifin destekçilerinden biri de NFL takımlarından Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross. Ross aynı zamanda Miami Open tenis turnuvasının 2019 yılında Hard Rock Stadyumuna taşınmasında da kilit rol oynayan bir isim.

Ross yaptığı açıklamada "Miami birinci sınıf bir küresel şehir ve Formula 1 de birinci sınıf bir küresel marka" dedi.

"Miami Belediyesi ve Miami-Dade County ile işbirliği içinde, dünyanın dört bir yanından insanlar için bir destinasyon olacak ve Güney Florida'ya ekonomik değer katacak bir başka küresel etkinlik sunabileceğimizden eminim."

Nisan ayında CNN The Circuit, pilotlara dünyanın neresinde bir F1 yarışı görmek istediklerini sormuş ve şu anki şampiyona lideri Lewis Hamilton Miami'yi seçmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com