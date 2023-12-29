Miami Beach içki yasağının kaldırılmasının ardından tüm gece eğlenebilecek

Bu haftanın başlarında bir yargıç, Miami Beach yetkililerinin kent sakinlerinin gece kulüpleriyle ilgili şikâyetlerini ele almak için yaptığı birkaç girişimin ardından, South Beach'in bazı bölgelerinde içki için son çağrının sabah 5'ten gece 2'ye kaydırılabileceğine karar verdi.

Story gece kulübünün bir temsilcisine göre, Miami-Dade County yargıcı planlanan yasağı geçici olarak durdurarak Miami Beach gece kulüplerinin bahar tatili sezonu boyunca sabah 5'e kadar alkol servisi yapmasına izin verdi.

Miami Dade İlçe Mahkemesi belgelerine göre, işletme Çarşamba günü, bahar tatili turizminin en yoğun olduğu 27 Mart sonrasına kadar şehir yönetmeliğinin uygulanmasını durdurmak için bir dilekçe verdi.

Kulübün sözcüsüne göre, Miami-Dade Bölge Mahkemesi Yargıcı Reemberto Diaz Çarşamba öğleden sonra yapılan duruşmada talebi onayladı ve yeni şehir yönetmeliğini yürürlüğe girmeden en az 30 gün önce durdurdu.

Story'nin avukatları, önergeye göre işletmenin "itiraz edilen yönetmelik yürürlüğe girdiği anda önemli ve telafisi mümkün olmayan bir zarara uğrayacağını" söyledi.

Story Gece Kulübü'nün avukatı Sean Burstyn CNN'e yaptığı açıklamada, "Story'nin arkasında, geçimlerini kulübe bağlı olarak sağlayan yüzlerce konaklama çalışanından oluşan bir ekosistem bulacaksınız" dedi. "Yönetmeliğin uygulanması bu insanlar için işsizlik anlamına geliyor. Story işine devam ediyor ve biz Story'nin mahkemede galip geleceğinden eminiz" dedi.

Bu, şehrin huzur arayan sakinleri ile gelişen gece hayatı sektörü arasındakison çekişme. Geçen yıl bahar tatili sırasında, Clevelander otelinin avukatları, Miami Beach Şehir Komisyonu tarafından onaylanan gece saat 2'den sonra South Beach gece kulüplerinde alkol yasağını, şiddet ve kötü davranışların sahili vurduğu gürültülü bir bahar tatili sırasında etkili bir şekilde durdurdu.

CNN yorum için şehir sözcüsüne ulaşmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com