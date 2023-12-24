Mercedes, Singapur Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın burnunun kırılması nedeniyle yaklaşık 25.000 dolar para cezasına çarptırıldı

Sürücülerin güvenlik nedeniyle takı takmaları uzun zamandır yasaktı ve bu kural yeni olmasa da, sporun yönetim organı olan FIA bu sezon Hamilton'ı hayal kırıklığına uğratan bu kuralı uyguladı.

Birden fazla piercingi olan Britanyalı pilot, taktığı takı nedeniyle Cumartesi günü sıralama turları öncesinde görevliler tarafından çağrıldı.

Hamilton sezonun başlarında piercingini çıkardıktan sonra enfeksiyon kaptığını ve doktorundan piercingini çıkarmamasını tavsiye eden bir mektup aldığını açıkladı.

Ancak Mercedes, Hamilton'ın takı yasağına uyduğunu belirten yanlış evrak gönderdiği için para cezasına çarptırıldı.

Pazar günkü yarış öncesinde gazetecilere açıklama yapan Hamilton, "Bir açıklama yapmaya çalışmıyordum," dedi.

"Yıllardır takılarım ve burnumda küpem var ve tabii ki yılın başında o kargaşayı yaşadık.

"O zamanlar lehimlenmiş gibiydi, yani yerinden çıkmıyordu. Bana o zamanlar birçok yarış için muafiyet verdiler, böylece bir çözüm bulabildim.

"Sonra onu çıkarttırmaya gittim ve takıp çıkartarak bir çözüm bulmaya çalıştım. Bu yüzden enfeksiyon kaptı ve ben de bu enfeksiyonla devam ediyordum. Kan kabarcığı oluştu ve burnumda büyük bir yara çıktı.

"Bu kadar küçük bir şey hakkında konuşmak zorunda olmamız çılgınca. Diğer her şeyi çıkarıyorum. Bu noktada, dürüst olmak gerekirse gerçekten umurumda değil."

Hamilton ayrıca bu kadar küçük bir şeyin nasıl bir güvenlik sorunu olabileceğini tartışarak kuralın güvenilirliğini sorguladı.

Yetkililerin daha önce, araçta bir yangın çıkması halinde metalin ısıyı iletme şekli nedeniyle burun çivisinin tehlikeli olduğunu açıkladığını söyledi.

Hamilton Cumartesi günü "Fermuarımız metal, tokamız metal, kaskımız metal, içinde metal olan kablolarımız var," diye ekledi. "Bilmiyorum, bu biraz aptalca."

Pistte ise Hamilton Pazar günü zor bir yarış geçirdi ve pahalıya mal olan hatalar yaparak üçüncü sıradan dokuzuncu sıraya geriledi. Şu anda sürücüler sıralamasında 170 puanla altıncı sırada yer alıyor ve 341 puana sahip şampiyona lideri Max Verstappen'in toplam puanının çok uzağında.

İngiliz pilot şimdi 9 Ekim'deki bir sonraki yarış için Japonya'ya gidecek ve hem aracında hem de performansında iyileşme görmeyi umuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com