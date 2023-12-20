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Mercedes Nico Rosberg'in yerine geçecek isim konusunda kararını erteledi

Mercedes yeni sürücüsünü 3 Ocak'tan önce açıklamayacak

Nico Rosberg 2016 F1 dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra emekliye ayrıldı

Mercedes Perşembe günü yaptığı açıklamada Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg'in yerine kimin geçeceğine karar vermeyi Ocak ayı başına kadar ertelediğini duyurdu.

Rosberg'in sporun en büyük ödülünü kazandıktan sadece birkaç gün sonra açıkladığı şok emekliliğinin ardından Williams pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezon üç kez şampiyon olan Lewis Hamilton'a partnerlik etmek için önde gelen aday.

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Çalkantılı geçen 2007 sezonunda Hamilton'ın takım arkadaşı olan McLaren pilotu Fernando Alonso, bu hafta takımın İngiltere'deki fabrikasına yaptığı bir ziyarette McLaren-Honda'ya bağlı olduğunu söyleyerek kendisini bir değişimin dışında bıraktı.

CNN'e konuşan 1978 F1 dünya şampiyonu Amerikalı Mario Andretti, "Dünyanın dört bir yanından sürücüler Mercedes'in koltuğuna oturmak için can atıyor," dedi.

"Kabul edelim, Rosberg motor sporlarında en çok arzu edilen koltuğu bırakıyor."

Alman pilot 2016 sezonunun Abu Dabi'deki son yarışında ilk dünya şampiyonluğunu kazanmış ancak sadece beş gün sonra yarışlardan çekilerek spor dünyasını şaşkına çevirmişti. 31 yaşındaki bir çocuk babası pilot, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini söyledi.

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ABD'de dört IndyCar şampiyonluğu ve efsanevi Indianapolis 500 yarışını da kazanan Andretti, "Bunu anlamak bizim için zor," diye ekledi. "Ama aynı zamanda buna saygı duyuyoruz.

"Eminim bu karar onun için kolay olmamıştır. Bu konuyu bin bir farklı şekilde evirip çevirebilirsiniz ama günün sonunda hayatını istediği şekilde sürdürmek zorunda.

"Hedefi olan nihai şeyi başardı ve bununla ayrılıyor. Hayat devam ediyor ama onu özleyeceğimiz kesin. Şu anki dünya şampiyonu olarak spor için muazzam bir değer haline geldi."

Andretti kariyerinin sonlarına doğru yarışmaya devam ederek 53 yaşında IndyCar'ın en yaşlı kazananı oldu ve 60 yaşında ünlü Le Mans 24 saat yarışında yarıştı.

Kendisine 2017 Mercedes'te yarışmak isteyip istemediği sorulduğunda 76 yaşındaki Andretti hemen cevap verdi: "Bunu bir New York dakikasında yaparım. Benim için iyi şeyler söyleyin."

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Kaynak: edition.cnn.com