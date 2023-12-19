Öne çıkan hikayeler

Mercedes F1 takımı hayranlarına ve 'nefret edenlere' mektup gönderdi

Mercedes hayranlarına ve 'nefret edenlere' açık mektup yazdı

Dünya şampiyonları komplo söylentileriyle çalkalanıyor

Hamilton'ın aracında sorun çıkmasının ardından taraftarlar çileden çıktı

Mercedes 2016 sezonunun ilk dört yarışını kükreyerek kazanmış olabilir ancak Formula 1 takımı alışılmadık bir adım atarak hayranlarına ve kendisini eleştirenlere açık bir mektup yayınladı.

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın aracının son Çin ve Rusya Grand Prix'lerinde aynı motor sorunu nedeniyle zor durumda kalması ve takım arkadaşı Nico Rosberg'in her iki durumda da bayrağı açık ara önde görmesinin ardından Alman üreticinin etrafında komplo teorileri dönmeye başladı.

Okuyun: Rosberg Rusya'da dörtte dört yaptı

Mercedes şefi Toto Wolff, takımın Hamilton'ı kasıtlı olarak sabote ettiğini öne süren "bir grup deliye" çoktan ateş püskürmüştü, ancak Çarşamba günkü mektup bir adım daha ileri giderek bir toparlanma çağrısı yayınladı.

Mektupta "İnişler ve çıkışlar, iyi günler ve kötü günler, başarılar ve yenilgiler olacak" deniyor. "Ancak, tüm bunlar boyunca, her zaman olduğu gibi bir takım olarak birlik içinde olacağız."

"Bizimle birlikte olanlara teşekkür ediyoruz. Ve geri kalanlara - nefret edenlere, karşı çıkanlara ve komploculara... eğer yarınızı bile gerçekten neyi savunduğumuza ikna edebilirsek, bunu iyi kazanılmış bir savaş olarak kabul edeceğiz."

F1'de kayırmacılık teorileri yeni bir şey değil.

Rubens Barrichello'ya 2002 Avusturya Grand Prix'sinde birinciliği Ferrari'den takım arkadaşı Michael Schumacher'e bırakması söylendiğinde öyle bir fırtına kopmuştu ki takım emri denilen şey yasaklanmış, ancak bu karar daha sonra iptal edilmişti.

Mercedes Çarşamba günü sadece kazanmak değil adil bir şekilde kazanmak istediğini vurguladı.

Mektubunda "Burada 'A' ya da 'B' takımı yok" ifadesinin altını çizdi.

Rosberg de sürücüler şampiyonasında 43 puan farkla önde olduğu Hamilton'ı, takım arkadaşının kötü şansından faydalanarak değil, adil bir mücadeleyle yenmek istediğini defalarca dile getirdi.

Takımın adil bir mücadele için bir sonraki şansı F1 sezonunun Avrupa ayağının açılış turu olan 15 Mayıs'taki İspanya Grand Prix'si olacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com