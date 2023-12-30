Menajeri, Brittney Griner'ın Rusya'da gözaltında tutulduğu sırada arkadaşlarından ve ailesinden yazılı mektuplar aldığını söyledi

Griner'ın menajeri Lindsay Kagawa Colas CNN'e yaptığı açıklamada, "Eşi, ailesi, arkadaşları ve küresel spor camiasından gelen ara sıra yazılı iletişim, haksız tutukluluğu sırasında BG için bir teselli kaynağı olsa da, sevdikleriyle gerçek zamanlı, düzenli iletişim kurmadan gitmek insanlık dışıdır" dedi ve sporcunun "eşinin veya ailesinin sesini duymasının" üzerinden 105 günden fazla zaman geçtiğini sözlerine ekledi.

Colas, "Brittney Griner'ın siyasi bir piyon olarak kullanıldığı açık ve Başkan Biden'ın Brittney'i hızlı ve güvenli bir şekilde evine döndürmek için ne gerekiyorsa yapması şart" dedi.

Griner'a mektupların basılı kopyaları gönderiliyor. Düzenleme hakkında bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Griner'a gönderilen e-postaların avukatları tarafından yazdırıldığını ve daha sonra gözaltı merkezindeki Rus posta sistemi aracılığıyla gönderildiğini söyledi. Kaynak, iletişimin hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

İki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan oyuncu, WNBA sezonunda UMMC Ekaterinburg forması giyerken Şubat ayında Moskova havaalanında tutuklanmıştı. Geçtiğimiz hafta, Kadın Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (WNBPA) Griner'in serbest bırakılması çağrılarını yenileyerek Rusya'daki tutukluluğunun 100. gününü kut ladı.

Rus yetkililer Griner'in bavulunda esrar yağı bulduklarını iddia etmiş ve onu 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçlamıştı. Rus devlet haber ajansı TASS'ın mahkeme basın servisine dayandırdığı habere göre, Mayıs ayında bir Rus mahkemesi 31 yaşındaki sporcunun tutukluluk süresini 18 Haziran'a kadar uzattı.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin geçtiğimiz ay CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Griner'ın Rusya'da haksız yere alıkonulduğunu ve davasının ABD Rehine İşleri Özel Başkanlık Temsilcisi (SPEHA) Roger Carstens'in ofisi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

SPEHA ofisi, hükümetin yurtdışında haksız yere alıkonulan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan diplomatik çabalarını yönetiyor ve koordine ediyor ve bu ofise geçiş, Rus yasal işlemlerinin sonuçlanmasını beklemek zorunda olmadıkları için özgürlüğünü müzakere etme çabalarında daha fazla esneklik anlamına geliyor.

CNN'den Alexa Miranda ve Jill Martin bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com