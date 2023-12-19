Menajer Mark Steinberg, Tiger Woods'un yeniden kazanmasını 'beklediğini' söyledi

1998'den bu yana Tiger Woods'un menajerliğini yapan Steinberg, inanılmaz yükselişlerde ve zayıflatıcı düşüşlerde onun yanında oldu.

Golf dünyasına hükmetmekten kişisel krizlere, çok sayıda ameliyata ve dünya sıralamasında 1.199. sıraya inişe kadar.

Son 12 ayda Woods şaşırtıcı bir geri dönüş yaptı ve Eylül ayındaki Tour Championship'te beş yıldan uzun bir süre sonra ilk PGA Tour galibiyetini elde etti.

Pek çok kişi Amerikalı oyuncunun liderlik tablosunun zirvesindeki günlerinin sona erdiğini düşünse de Steinberg, oyuncunun geri döneceğinden asla şüphe duymadığında ısrar ediyor.

Steinberg CNN Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ye Woods'un Atlanta'daki East Lake Golf Kulübü'nde kazandığı zaferle ilgili olarak "Golf için harika olduğu aşikar" dedi.

"Heyecan vericiydi ama Tiger bunun olmasını bekliyordu."

"Beklenenden daha mı erken oldu?" diye ekleyen Steinberg, "belki ama bir planı vardı, bir vizyonu vardı ve buna sadık kaldı.

"En önemlisi sağlıklı kaldı ve oynayacağını düşündüğünden daha fazla golf oynadı, oynayacağını düşündüğünden daha fazla hafta üst üste oynadı."

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Woods'un 2018 boyunca sergilediği form rakipleri için bir uyarı niteliğindeydi.

Temmuz ayında Carnoustie'de düzenlenen Britanya Açık'ı altıncı bitirmeden önce kısa bir süre liderlik etti ve Ağustos ayında PGA Şampiyonası'nda Brooks Koepka'nın arkasında ikinci oldu.

Formuna çarpıcı dönüşü onu dünya sıralamasında 14. sıraya kadar yükseltti.

Steinberg, "Sezon ilerledikçe formuna kavuştuğunu görebiliyordunuz," diye açıkladı. "Ancak tüm zamanların en büyük şampiyonlarından biri olarak bile, hala yeniden öğrenmeniz gerekiyor ve bu yüzden kendini o pozisyona sokmaya devam etmek, bence kendisine orada olduğunu kanıtlamasına izin verdi, bunun eşiğinde."

Woods'un yanında geçirdiği 20 yıl boyunca, Steinberg inişli çıkışlı bir kariyerin zorluklarını ve sıkıntılarını ilk elden gördü ve bunun ona ne öğrettiği sorulduğunda felsefi bir yaklaşım sergiliyor.

"Alçakgönüllü olun, iyi zamanları takdir edin ve iyi bir sağlık ve sıkı çalışmayla pek çok şeyin üstesinden gelebileceğinizi anlayın ve Tiger bunu başardı" dedi. "Onun adına mutluyum, golf oyunu adına da mutluyum; dışarıda sağlıklı ve rekabetçi bir Tiger Woods'un olması herkese yardımcı oluyor."

Woods'un yıldız cazibesi devam etse de, dünyanın en ünlü golfçüsünün şimdiki hali daha erişilebilir ve açık hissettiriyor.

Steinberg, "Tiger'ın popülaritesini her zamankinden daha fazla benimsediğini hissediyorum... bu çok samimi," diye ekledi. "Bence bu gerçekten yankı buluyor ve halkla, hayranlarıyla, medyayla bağlantı kuruyor. Şu anda her zamankinden daha fazla insan onu kucaklıyor."

Fotoğraflarla: Tiger Woods'un geri dönüş zaferi

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Woods'un 750 milyon dolarlık bir servet biriktirmesine yardımcı olan Steinberg gelecekten umutlu. Neredeyse on yıl önce ortaya çıkmaya başlayan bir dizi skandalın ardından birkaç ciro anlaşmasını kaybettikten sonra Steinberg, Woods'un kariyerini yeniden inşa etmesine yardımcı olmak için çok önemliydi.

Sıkı çalışmaları bir kez daha meyvelerini veriyor.

"İşler şu anda oldukça güçlü ve fırsatları kovalamak yerine değerlendiren bir konumda olduğumuz için şanslıyız. Dünya çapında gösterilere olan ilgi bir kez daha artıyor" dedi.

"Uzun mesafeli yolculuklarda kesinlikle biraz daha hassas ve dikkatli olacağız. Son 20 yıldır Tiger golf için gerçek küresel gezginlerden biri oldu ama bence vücudunun, programı için neyin mantıklı olduğunun ve sadece sağlıklı olduğundan emin olmanın daha fazla bilincinde olacak."

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Kaynak: edition.cnn.com