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SporHaberler

Melissa Hoskins'in ailesi, Olimpik bisikletçinin 'trajik koşullarda' ölümünün ardından onun 'özgür ruhunu' saygıyla anıyor

Olimpiyat pist bisikletçisi ve eski dünya şampiyonu Melissa Hoskins'in ailesi, Cumartesi günü bir arabanın çarpması sonucu 32 yaşında hayatını kaybeden Hoskins'in "özgür ruhunu" ve "büyük kalbini" saygıyla andı.

 and  Katherine Bradley
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Melissa Hoskins başarılı bir pist bisikletçisiydi..aussiedlerbote.de
Melissa Hoskins başarılı bir pist bisikletçisiydi..aussiedlerbote.de

Melissa Hoskins'in ailesi, Olimpik bisikletçinin 'trajik koşullarda' ölümünün ardından onun 'özgür ruhunu' saygıyla anıyor

Avustralya'nın ulusal yayın kuruluşu ABC ve diğer yerel medya kuruluşları, Hoskins'in iki kez dünya zamana karşı şampiyonu olan ve Tour de France'ta etap kazanan kocası Rohan Dennis'in tutuklandığını ve tehlikeli araç kullanarak ölümüne neden olmakla suçlandığını bildirdi.

Sporun ulusal federasyonu Australia Cycling tarafından Salı günü yapılan açıklamada "Melissa'nın vefatından duyduğumuz üzüntü, keder ve trajik koşullar kelimelerle ifade edilemez" denildi.

"Biz sadece bir kızımızı ve kız kardeşimizi kaybetmedik, onun çocukları da annelerini, özgür ruhlu, büyük yürekli, sabırlı ve yaşama sevinci olan bir vericiyi kaybettiler.

"O hem onların hem de bizim hayatımızın temeliydi ve onun anısını onurlandırmalıyız ki onun kim olduğunu, neyi savunduğunu ve hayatına dokunduğu herkese neler verdiğini bilerek büyüyebilsinler."

Bisiklet dünyasının dört bir yanından gelen övgü dolu sözlerin ardından Hoskins'in ailesi "üzüntü ve desteğin bizi çok etkilediğini" de sözlerine ekledi.

"Kısa yaşamında Melissa'nın dünya çapında pek çok olumlu temas noktası oldu" dediler.

Hoskins başarılı bir pist bisikletçisiydi, dünya şampiyonu oldu ve 2015 yılında Avustralya'nın kadınlar takım takip dörtlüsünün bir parçası olarak dünya rekoru kırdı.

Aynı etkinlikte 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunlarında yarıştı ve Mayıs 2017'de emekli olmadan önce 2012 Londra Oyunlarında madalyayı sadece 0.181 saniye ile kaçırdı.

Melissa Hoskins iki Olimpiyatta Avustralya'nın kadınlar takım takip dörtlüsünün bir parçasıydı.

Perth'de Cenaze Töreni

Güney Avustralya Polisi, Hoskins'in ölümüyle ilgili bilgisi olanların kendileriyle temasa geçmesi çağrısında bulundu.

Pazar günü daha önce yapılan bir polis açıklamasında, 32 yaşındaki bir kadının Avustralya'nın Adelaide kentinde "kadın tarafından tanınan" bir adamın kullandığı arabanın çarpması sonucu öldüğü belirtilmişti. Yerel medya kadının adını Hoskins, adamın adını ise Dennis olarak verdi.

Polis açıklamasında, kadının ciddi şekilde yaralandığı ve hastanede öldüğü belirtildi.

Açıklamada 33 yaşındaki adamın tutuklandığı, tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermekle suçlandığı ve 13 Mart'ta mahkemeye çıkarılmadan önce kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Bir polis sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada polis politikasının bir olaya karışan sanıkların isimlerini teyit etmemek olduğunu söyledi.

Hoskins'in ailesi, memleketi Perth'te bir cenaze töreni düzenleneceğini ve Avustralya'da düzenlenen bir bisiklet yarışı olan Tour Down Under'dan sonra Adelaide'de bir anma töreni yapılacağını söyledi.

Acılarıyla baş edebilmek için mahremiyet talep eden aile, daha fazla yorum yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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