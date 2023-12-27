Melissa Gilbert ölümünün 31. yıldönümünde Michael Landon'ı anıyor

Gilbert, hastalıktan etkilenenlere fon sağlayan bir hayır kurumu olan PanCAN için yazdığı makalede "Bugün hayatımdaki en etkili insanlardan birinin ölümünün 31. yıldönümü ve çok ama çok üzgünüm" dedi.

Şöyle devam etti: "Bu tür bir üzüntüyü geçen yıl, 30. yıldönümünde hissetmiş olacağımı düşünebilirsiniz. Ne de olsa 30, 31'den daha önemli bir sayı gibi görünüyor. Yine de bugün burada keder ve kaybı derinden hissediyorum. Keder ve kayıp dönüm noktası olan sayıları umursamaz. Benim tecrübelerime göre, hiç beklemediğiniz bir anda gelip sizi vururlar."

Gilbert, Landon'ı şimdi her zamankinden daha fazla özlediğini de sözlerine ekledi.

"Bugün olduğu gibi," diye yazdı. "Bugün akıl hocamı, rol arkadaşımı, en sevdiğim yönetmeni, baba figürünü, arkadaşımı ve patronumu özlüyorum. Bugün babamı özlüyorum. Bugün Michael Landon'ı özlüyorum. O kadar çok ki bunu göğsümde, kalbimde hissedebiliyorum. Onun için acı çekiyorum."

"Little House on the Prairie" 1974'ten 1983'e kadar yayınlandı. Ingalls ailesinin Plum Creek, Minnesota'daki yaşamlarını konu alıyordu. Gilbert, diziyi anlatan ailenin ikinci büyük kızı Laura'yı canlandırdı.

Gilbert ayrıca pankreas kanserine bir çare bulunması için yardım istedi.

"Babam Michael Landon'ın ölüm yıldönümünde lütfen PanCAN'a katkıda bulunun. Bunu Mike'ın adına yapın. Bu hastalığın ve onun korkunç, ayrım gözetmeyen yıkımının bugün sona ermesine yardımcı olabilirsiniz. Lütfen, lütfen ne şekilde olursa olsun yardım edin" diye yazdı.

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Kaynak: edition.cnn.com