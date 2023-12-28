Meksikalı yetkililer sınır görüşmelerine devam etmek üzere önümüzdeki ay Washington'u ziyaret edecek

Ziyaret, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın da yer aldığı üst düzey bir heyetin bu hafta Mexico City'ye gerçekleştirdiği ve sınırın Meksika tarafındaki uygulamaların arttırılması konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmesini sağlayan ziyaretin ardından gerçekleşecek.

Göçmenlik, ABD-Meksika sınırındaki durum nedeniyle Cumhuriyetçilerden ve hatta kendi partisinin bazı üyelerinden sert eleştiriler alan Başkan Joe Biden için siyasi bir kırılganlık olmuştur.

MGK'ya göre Ocak toplantılarında "ilerleme değerlendirilecek ve daha fazla neler yapılabileceğine karar verilecek".

Yetkili, "Temel nedenleri ele almaya ve düzenli göçü ve yasalarımızın uygulanmasını teşvik eden yasal yollar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Sınır yetkilileri her gün binlerce göçmenle karşılaştıklarını bildirmeye devam ediyor. Bir İç Güvenlik yetkilisine göre, yetkililer Salı günü ABD-Meksika sınırı boyunca yaklaşık 6.000 göçmen yakaladı ve bu rakam önceki günlere göre bir düşüşe işaret ediyor.

Bu ayın başlarında, yedi günlük ortalama 9.600 civarında seyrederken, Kasım ayı sonlarında bu ortalama 6.800 olarak gerçekleşmişti. Son rakamlar ABD sınır yetkilileri için biraz rahatlama anlamına gelse de, yetkililer hala gelecek günler için hazırlanıyor ve düşüşü kısmen tatillere bağlıyor.

NSC sözcüsü bu haftaki geziyi "verimli" olarak nitelendirdi ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un göç konusunda "önemli yeni yaptırım adımları attığını" söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından CNN'e sağlanan bir kayda göre, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin önemi ve yoksulluk, eşitsizlik, şiddet ve aile birleşimi gibi göçün temel nedenlerinin de ele alındığını söyledi.

Yine de ABD'li yetkililer her iki ülkenin de göç konusunda ileriye dönük yapması gereken daha çok iş olduğunu kabul ediyor.

İki buçuk saat süren toplantının ardından konuşan ABD'li yetkililer, Meksika'nın göçmen kaçakçılarını çökertme planlarını paylaştığını ve bunun da sınırda son dönemde yaşanan artışa katkıda bulunduğunu söyledi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi Meksika'nın ayrıca "geri dönüşler de dâhil olmak üzere insancıl sınır yönetimi" konusunda liderlik rolü üstlendiğini ve bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar çok geri dönüş yapıldığını söyledi.

ABD tarihsel olarak bir tampon görevi görmesi ve ABD'nin güney sınırına doğru yolculuk eden göçmen akışını durdurması için Meksika'ya dayanmıştır. Ancak Meksika da ABD gibi, ülkesine geçen göçmen sayısının sınırlı kaynaklarını zorlaması nedeniyle benzer zorluklarla karşı karşıya.

Meksikalı yetkililer şu anda, Pazar günü Meksika'nın güneyinde bulunan Tapachula'dan ayrılarak ABD'ye doğru uzun bir yürüyüşe çıkan binlerce göçmenle mücadele ediyor.

Göçmenlerin çoğu Orta ve Güney Amerika'nın yanı sıra Karayipler, Küba ve Haiti'den geliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com